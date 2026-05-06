Llorca evita la reunión que piden los profesores: será Educación quien negocie para frenar 'in extremis' la huelga

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que la consellera de Educación, Carmen Ortí, será quien haga este jueves "una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando" los sindicatos de docentes para tratar de llegar a un acuerdo y frenar la huelga que comenzará el 11 de mayo.

Las organizaciones sindicales se habían concentrado a primera hora de este miércoles en la puerta del Palau de la Generalitat para pedir que mediara con la intención de desencallar las negociaciones, dado que a 4 días de que comience el paro indefinido no se ha alcanzado ningún consenso entre Educación y el profesorado.

El president, sin embargo, ha sido claro al advertir que será la Conselleria de Educación la que este jueves se reúna con ellos en la Mesa Sectorial de Educación para abordar la burocracia en los centros y el resto de peticiones: subida salarial, ratios, infraestructuras o el incremento de plantillas, además del fomento del uso del valenciano.

"Hay que respetar el derecho de huelga de los profesores, por supuesto, pero también el de los alumnos, especialmente los de Bachillerato, a que tengan sus evaluaciones, y esto ha de ser también una condición para hablar", ha señalado Pérez Llorca tras asistir a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano.



"Yo creo que tiene que haber entendimiento, tiene que haber una propuesta por parte de la Generalitat, también por parte de los maestros, y sobre todo una garantía de que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado. Hay que combinar todo esto", ha agregado el president.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que podrán llegar a un entendimiento. No obstante, para ello ha instado a que "todos" pongan de su parte para que el acuerdo sea posible. "Les puedo garantizar que siempre hay buenas intenciones en este Gobierno", ha zanjado.

Cabe apuntar que la huelga indefinida del profesorado comenzará, si nada cambia en las últimas horas, el próximo lunes 11 de mayo. Un escenario que mantiene en vilo especialmente a los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato en institutos públicos.

Estos estudiantes se enfrentan entre finales de abril y principios de mayo a sus últimos exámenes en el instituto, y cierran el capítulo de Bachillerato con la tercera evaluación. Pero este año no saben si tendrán "las notas puestas", según admiten varias familias.

Las posibles consecuencias no son menores. Si los alumnos no se examinan, las notas del tercer trimestre podrían no reflejar el esfuerzo de toda una etapa. Tampoco podrían presentarse a los exámenes de acceso a la universidad.

En caso de estar correctamente evaluados y presentarse a la PAU, su nivel de preparación sería diferente al del resto de alumnos de centros privados y concertados, aunque también respecto a otras comunidades autónomas.

Esto, en carreras con alta demanda o una elevada nota de corte, podría hacer que algunos estudiantes se quedasen fuera tras un duro camino para llegar a la universidad.

Peticiones

A todo esto se suma que este año se estrenarán exámenes de acceso a la universidad, ya que a partir de 2026 se aplica el nuevo modelo, con menos opciones de respuesta en la Selectividad.

Los privados y concertados no secundan la huelga, por lo que los alumnos de estos centros cuentan con un mes más de preparación respecto a los de la pública antes de los exámenes, que están fijados para los días 2, 3 y 4 de junio.

Los sindicatos niegan que el paro anunciado sea de carácter político y se han concentrado este miércoles en la puerta del Palau con la intención de interlocutar con Juanfran Pérez Llorca y no con Carmen Ortí para desbloquear las conversaciones. Sin embargo, el encuentro se mantiene con la consellera.

Los docentes piden, en primer lugar, bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a los 20 estudiantes.

El acuerdo firmado el pasado abril por sindicatos y colectivos propone además la recuperación de las plantillas, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Asimismo, reclaman también a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que se sufren cada año en muchos centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como 'Edificant', así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

El profesorado solicita recuperar poder adquisitivo, puesto que en la Comunitat Valenciana los docentes se encuentran "a la cola de remuneraciones salariales de todo el Estado". Las entidades educativas recuerdan que la parte autonómica de esta retribución "no ha sido incrementada desde hace 19 años".

Por ello, exigen, entre algunas de las demandas, una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, un cambio que supondría una mejora salarial de entre 300 y 500 euros mensuales.