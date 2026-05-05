PP y Vox cierran de manera definitiva la comisión de la dana en Les Corts con 64 de los 96 citados sin comparecer

Imagen de archivo de la comisión de investigación en Les Corts. Rober Solsona/Europa Press

Carpetazo a la comisión de investigación de la dana en Les Corts. PP y Vox han rechazado este martes en la Junta de Síndics la petición de la oposición de ampliar la comisión de investigación sobre la riada. Un proceso que concluye con 64 de las 96 personas citadas sin haber comparecido.

Tras conocer la decisión, el PSPV ha anunciado que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

De esta forma, la comisión de investigación de la dana acogerá el próximo lunes sus últimas comparecencias y a final de mes votará sus conclusiones 10 meses después de que se iniciara.

Concluye antes de que se cumplan dos años desde la tragedia del 29 de octubre de 2024 con la comparecencia de 32 de las 96 personas previstas, según el cálculo de la oposición.

Desde la oposición, el PSPV y Compromís han calificado de "carpetazo" el cierre de esta investigación y han denunciado que en la citada comisión solo han comparecido el 33% de los testimonios recogidos en el plan de trabajo.

Además, han criticado que no lo hayan hecho personas con "responsabilidades directas" en la emergencia como la exconsellera Salomé Pradas o el que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Por su parte, el PP ha justificado el rechazo a la prórroga en que quieren "huir del circo" y ha acusado a la oposición de no tener otra iniciativa política esta legislatura que "vivir de la dana", por lo que "se revuelven" ante el final de la comisión.

De la misma manera, Vox ha afirmado que se ha hecho lo que se ha podido en el plazo previsto y hay "datos suficientes" para cerrarla.

El PSPV-PSOE ha acusado al PP y Vox de querer "echar tierra sobre la verdad" y ha anunciado un recurso al Tribunal Constitucional al entender que Les Corts pretende sustituir la comparecencia de Pradas por el envío de la transcripción de su declaración en el Congreso.

Comparecientes

Tan solo el 33% de los comparecientes previstos han declarado ante la comisión de investigación de Les Corts. Cabe recordar que entre los citados también se encontraban miembros del Ejecutivo central que fueron llamados a comparecer y no acudieron.

Es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

En este contexto, PSPV y Compromís han planteado un escrito en la Junta de Síndics para pedir la prórroga de la comisión y evitar el carpetazo definitivo. Sin embargo, PP y Vox han rechazado su petición y coinciden en que cuentan con información suficiente para elaborar sus conclusiones.

Últimas comparecencias

Pero antes de afrontar las conclusiones y elaborar el dictamen, la comisión celebrará una sesión el próximo lunes 11 de mayo.

En ella, escucharán los testimonios del comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, y del excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel.

También acudirá el representante de un sindicato policial que no pudo acudir a la reunión anterior y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco.

En la reunión de la mesa de la comisión de este lunes también han sugerido que el 12 de mayo se abra plazo para presentar las conclusiones. En todo caso, el 27 de mayo se daría por cerrada la comisión.