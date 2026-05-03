Revólveres, bolis pistola, machetes, defensas eléctricas... las armas de los miembros de la red de narcotráfico de 'Spider'

La Policía Nacional ha presentado un informe ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la causa de 'Spider', sobre las armas intervenidas el pasado septiembre a los miembros de la supuesta red de narcotráfico del Puerto de Valencia.

El magistrado encargado del procedimiento remitió a la Brigada Policial de la Policía Científica todo lo encontrado en los registros efectuados en los domicilios de los detenidos a raíz del desmantelamiento de esta trama. El estudio técnico ya se ha realizado y está en manos del juez.

El informe consta de un análisis de operatividad de las armas, estado de conservación, clasificación reglamentaria o requisitos para su tenencia y uso, además de comprobación de funcionamiento.

Se trata de más de una decena de informes por cada uno de los acusados a los que se les encontró armas. En ellos aparecen, por ejemplo, una pistola Glock 17 con varios cartuchos, machetes, bolígrafos pistola, revólveres, defensas extensibles o defensas eléctricas -táser-.

Esta última, expone la Policía en su informe, provoca un descontrol de los movimientos musculares cuando entra en contacto con un cuerpo. Los efectos pueden llevar a la paralización del mismo por un breve espacio de tiempo.

Imagen de una de las pistolas intervenidas. EE

En su análisis, la Policía expone los tipos de armas que necesitan licencia para su uso o las que directamente son armas prohibidas. Por ejemplo, los bolígrafos pistola se encasillan en el último grupo, mientras que las defensas solo pueden ser usadas por "funcionarios especialmente habilitados", recuerda.

Entre las armas intervenidas también se encuentran pistolas de aire comprimido, una carabina de aire comprimido, una pistola de alarmas y señales, una ballesta, una defensa de goma semirrígida o un rifle.

La mayoría de las armas estaban perfectamente operativas.