Fallece el doctor Ángel Giménez, cirujano y gerente sanitario en la Comunitat Valenciana durante 25 años

Este sábado 2 de mayo se conocía el fallecimiento del Dr. Ángel Giménez, cirujano de formación y, durante más de 25 años de su trayectoria, destacado gestor sanitario. Inició su labor directiva como responsable asistencial del primer Hospital de La Ribera y posteriormente asumió la gestión del departamento de salud integrado del Hospital Marina Alta de Dénia, ambos dentro del modelo concesional.

Su carrera culminó tras un breve periodo al frente de la gerencia del hospital 9 d’Octubre de Valencia.

A lo largo de su etapa en la gestión, el Dr. Giménez tuvo un papel clave en el impulso y consolidación del modelo de integración entre atención hospitalaria y primaria, bajo una dirección unificada, un enfoque que hoy forma parte de la organización de los departamentos de salud de la Generalitat Valenciana.

Su trayectoria estuvo guiada por la defensa de un sistema sanitario basado en la honestidad, el esfuerzo y la orientación al paciente, priorizando siempre la calidad asistencial bajo la premisa de que no importa quién gestione, sino cómo se gestione.

Quienes trabajaron con él resaltan su capacidad de anticiparse a los cambios, su firme compromiso con el servicio público y su convicción de que una sanidad moderna requiere tanto profesionales implicados como herramientas eficaces de gestión y práctica clínica.

Con su pérdida, la sanidad valenciana despide a una de sus figuras más relevantes de las últimas décadas, dejando como legado un ejemplo de dedicación, integridad y vocación de servicio para las nuevas generaciones. Descanse en paz.