Dimite el concejal socialista de Náquera por "motivos personales" tras dar positivo en un test de drogas

El concejal socialista de Náquera (Valencia) Víctor Navarro ha presentado su dimisión como edil tras alegar “motivos personales” y la necesidad de parar después de sufrir “diversos episodios de estrés elevado”, según ha explicado en un comunicado difundido en redes sociales.

Navarro, que ejercía como portavoz del grupo municipal socialista y jefe de la oposición en el Ayuntamiento, ha señalado que toma esta decisión para “tomarse un tiempo”, al tiempo que ha agradecido el apoyo recibido durante sus años en el cargo.

“Ha sido un honor para mí ejercer como líder de la oposición durante estos tres años”, ha afirmado, mostrando también su agradecimiento a su agrupación y a los vecinos de Náquera “por el orgullo de haber sido representante” del municipio.

Test de drogas

Sin embargo, la dimisión se produce después de que varios medios hayan informado de que el edil habría dado positivo en un control de drogas realizado en la madrugada del pasado 1 de mayo. Según fuentes municipales citadas por Levante-EMV, el control fue efectuado por la Guardia Civil y la Policía Local, tras detectar un vehículo que presuntamente intentó eludir a los agentes apagando las luces.

Durante la inspección, los agentes habrían localizado material relacionado con el consumo de sustancias, y el test de drogas practicado al conductor arrojó un resultado positivo, pendiente de confirmación en laboratorio. El control de alcoholemia, en cambio, habría dado negativo.

Desde el PSPV-PSOE, fuentes socialistas han señalado que, además de su renuncia como concejal, Navarro deberá dimitir también de sus cargos orgánicos dentro del partido, donde ejercía como secretario general local y formaba parte de la ejecutiva comarcal y del comité nacional.

Asimismo, la dirección provincial del partido estudia la creación de una gestora que asuma la dirección del PSPV en Náquera de forma provisional.

El caso ha generado reacciones dentro del ámbito político valenciano y contrasta con otros episodios recientes en el socialismo valenciano, en los que las respuestas ante situaciones similares han sido distintas.