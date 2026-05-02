Confirmado por ley: la empresa debe respetar un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales

Para los empleados, el descanso entre jornadas laborales es imprescindible para la salud personal y la conciliación familiar; algo que está reconocido y protegido en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en su artículo 34.3.

Tal y como establece la normativa, entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente deben transcurrir al menos 12 horas consecutivas.

Se trata de una garantía pensada para evitar el cansancio acumulado, reducir riesgos laborales y asegurar que la persona trabajadora pueda recuperar fuerzas antes de volver al puesto.

En la práctica, esto significa que una empresa no puede organizar turnos encadenados que no respeten ese margen. Por ejemplo, si un trabajador termina su jornada a las 22:00, no podrá volver a trabajar hasta las 10:00 del día siguiente.

Cualquier planificación que rebaje ese mínimo vulnera la normativa general, salvo supuestos muy concretos regulados por normas especiales o por convenios que respeten siempre el marco legal.

Este descanso diario no debe confundirse con la pausa dentro de la jornada. Cuando la jornada continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso de al menos 15 minutos.

Esa pausa puede considerarse tiempo efectivo de trabajo si lo establece el convenio colectivo o el contrato. Además, el Estatuto también reconoce un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido, acumulable por periodos de hasta 14 días en determinados casos.

La importancia de esta regla va más allá de lo formal. Descansar entre jornadas mejora la salud física y mental, disminuye errores y ayuda a compatibilizar vida laboral y personal.

Por eso, el descanso de 12 horas es una obligación para la empresa y un derecho del trabajador. Si se incumple de forma reiterada, la empresa puede exponerse a sanciones en materia laboral.

En la Comunitat Valenciana, además de la regla general del Estatuto de los Trabajadores, existe normativa propia para el personal al servicio de la Generalitat.

El Decreto 137/2003, del Consell, regula la jornada y el horario de trabajo, y establece que la jornada ordinaria debe organizarse de forma que se respete un descanso diario mínimo de 12 horas consecutivas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

Además, el propio marco valenciano contempla un descanso semanal de 36 horas consecutivas y prevé excepciones muy concretas en situaciones de necesidad asistencial, siempre con compensación posterior y con respeto a la salud y seguridad de los trabajadores.