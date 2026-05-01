Sale a exposición pública el PAI del Grao: 3.200 viviendas, rascacielos de 40 alturas y 150 millones de inversión

El proyecto urbanístico del PAI del Grao entra en su fase decisiva después de que, este viernes, el Ayuntamiento de Valencia haya anunciado que, "en los próximos días", abrirá el período de exposición pública.

El espacio de 380.000 metros cuadrados que se urbanizará entre el final del Jardín del Turia y la Marina Real prevé 3.200 nuevas viviendas y destina el 85 por ciento del suelo a usos públicos.

Dentro de los 150,4 millones de inversión se incluyen dos aportaciones específicas "de interés" para el conjunto de la ciudad. En primer lugar, los 5,9 millones de euros para la futura prolongación del soterramiento de las vías en Serrería, que completará la continuidad de la Avenida de Francia hasta el mar.

Por otro lado, otros 4,5 millones de euros para la construcción de un depósito de tormentas de 6.000 metros cúbicos que reducirá el riesgo de inundación y aliviará la presión sobre la depuradora de Pinedo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

De esta manera el Ayuntamiento avanza en el desarrollo de un sector donde se prevé la construcción de 3.204 viviendas, de las cuales 534 serán de protección pública y hasta 250 se construirán en suelos dotacionales que recibirá el Cap i Casal.

De la superficie total del ámbito, el 85% se destina a usos de titularidad pública mediante zonas verdes, viarios y equipamientos públicos.

El 14,2% corresponde a parcelas edificables privadas, lo que permite una ordenación en altura -con torres de entre 23 y 40 plantas- "que libera el espacio en planta para el uso ciudadano", añade el consistorio.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado que la apertura del periodo de exposición pública "abre el proceso administrativo para la urbanización definitiva de este sector y evidencia que el equipo de gobierno trabaja en todos los frentes y en un horizonte temporal de medio y largo plazo para aumentar la oferta de vivienda en Valencia".

"Uno de los más icónicos"

"No solo incorporamos un millar de viviendas para poder ofrecerlas en alquiler asequible, también impulsamos 18 PAI que nos van a permitir materializar los futuros desarrollos sobre los que construir más viviendas", ha apuntado Giner.

Además, ha subrayado que el proyecto es uno de los "más icónicos y potentes" al "configurar una nueva centralidad y conseguir que Valencia conecte con el mar a través de un gran pulmón", ha incidido el concejal.

Además del número de viviendas que incorpora este desarrollo, el beneficio "más visible" para la ciudad será la "culminación" del Delta Verde al final del Jardín del Turia, sostiene el C

Plano PAI del Grao. EE.

onsistorio.

El PAI aportará 105.000 m2 de zonas verdes dentro del propio sector, a los que se sumarán 54.000 m2 del tramo final del Jardín del Turia, que quedará así conectado con el futuro Parque de Desembocadura y con la Vía Verde del Cabanyal.

En total, la ciudad "ganará más de 160.000 m2 de espacios verdes ligados directamente a esta actuación".

Puente provisional

El proyecto contempla también una aportación económica para la solución de una infraestructura de movilidad "pendiente desde hace décadas": los promotores del sector aportarán 5,9 millones de euros para el futuro soterramiento de las vías en Serrería.

Hasta su ejecución, se instalará un puente provisional sobre las vías férreas que dará continuidad a la Avenida de Francia.

En este sentido, en relación al soterramiento pendiente de las vías de Serrería, Giner ha destacado que "esperar a que el Ministerio ejecute lo que lleva paralizado años supondría renunciar a las 3.200 viviendas previstas en el PAI".

Un segundo puente, sobre el Jardín del Turia, conectará los barrios de Moreras y Nazaret con el nuevo sector e incluirá reserva de espacio para la futura prolongación de la línea de tranvía.

El nuevo ámbito incorporará además 36.000 de equipamientos públicos -mayoritariamente educativos-, 1.800 nuevas plazas de aparcamiento público, y una red de 3,2 kilómetros de carril bici que enlazará con la infraestructura ciclista de la ciudad.

La Avenida de Francia y el Paseo de la Alameda reducirán su número de carriles rodados para ganar espacio peatonal y arbolado, con 430 nuevos alcorques.

El sector reserva también 94.000 m2 de uso terciario junto a la Marina, con capacidad para acoger actividades de innovación, oficinas y hostelería que conformarán un nuevo hub tecnológico junto a La Marina.