El retraso del Plan de Vivienda pospone el acuerdo bilateral con la Generalitat: el Gobierno propone ahora anticipar fondos

El retraso en la aplicación del Plan Estatal de Vivienda por parte del Gobierno pospondrá unos meses más el acuerdo bilateral entre el Ministerio y la Generalitat. De éste depende el diseño e implementación de las convocatorias de ayudas en la Comunitat Valenciana, que todavía no han salido este año.

El Ejecutivo central aprobó por fin hace una semana el plan tras meses de espera. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró en un primer momento que se daría luz verde en diciembre, puesto que su aplicación tendría que haber comenzado en enero de 2026. Luego aseguró que se haría en el primer trimestre del año.

Pero no ha sido hasta ahora, en abril, cuando ha pasado por el Consejo de Ministros. Después de esa aprobación tuvo lugar el pasado martes la reunión entre el departamento de Vivienda y las CCAA. Por parte de la Generalitat acudieron Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación y Políticas de Vivienda; y Trinidad Ortiz Gómez, directora general de Innovación y Transformación Urbana.

Pero en los próximos meses continúan los trámites. La siguiente cita será la de la Comisión Sectorial, que seguramente se celebrará hacia finales de mayo y en la que los consejeros de Vivienda de las distintas comunidades autónomas (entre ellos Susana Camarero) deberán aprobar el sistema de financiación y el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según expuso este martes el Secretario de Estado, no variarán con respecto al sistema vigente en el Plan 2022-2025.

Ese acuerdo sectorial deberá pasar por el Consejo de Ministros en junio y volver a la sectorial para su ratificación. De manera que todos estos trámites aún pendientes obligarán a retrasar los acuerdos bilaterales entre el Ministerio y las CCAA que deben definir los planes y líneas de ayudas a poner en marcha y que, según prevé la Generalitat, se dilatarán más allá del mes de agosto.

Las consecuencias de todas estas dilaciones fueron expuestas por los representantes del Gobierno valenciano. Como ha venido publicando EL ESPAÑOL, la principal es el peligro en las convocatorias de ayudas de este año.

Algo que afecta a 15.000 familias de la Comunitat, que es la cifra de beneficiarias en 2025: las del alquiler de vivienda, que contó en 2025 con 9.762 familias beneficiarias; las del Bono Joven que beneficiaron a 5.210 jóvenes; o la ayuda a la compra para jóvenes, a la que accedieron 398 jóvenes.

Todas ellas sumaron en 2025 más de 66 millones de euros, que partían de la financiación del Plan Estatal de Vivienda, que cubría 46,6 millones de ese importe, a los que se sumaron 19,7 millones de euros de aportación de fondos propios de la Generalitat.

De hecho, tal como informó este periódico, la situación ha llevado a que el Ejecutivo autonómico haya decidido adelantar 15 millones de euros extraordinarios para ayudas al alquiler de vivienda dentro del pack de medidas para paliar la guerra de Irán. La cantidad sale de la parte de recursos que le corresponde al Gobierno valenciano del Plan Estatal de Vivienda.

Transferencia anticipada del Gobierno

Ante tal situación, el propio Gobierno central también ha propuesto avanzar fondos previstos para 2026 a las CCAA a través de una transferencia anticipada.

Las autonomías, sin embargo, tienen dudas porque “no se ha establecido el marco normativo oportuno para comenzar a planificar y ejecutar el Plan de Vivienda” debido a todos los retrasos.

Ante la falta material de tiempo en 2026, los gobiernos -entre ellos el valenciano- solicitaron este martes que los fondos de 2026 puedan ser ejecutados y justificados también a lo largo del 2027. El Ministerio se ha comprometido a posibilitarlo.

La Comunitat Valenciana, junto a Andalucía y Aragón, también pidieron al departamento de Vivienda acceso al expediente de tramitación del Real Decreto para conocer el contenido de los distintos informes y, especialmente el del Consejo de Estado, sobre cuestiones incluidas en el plan y que podrían plantear problemas competenciales (como calificaciones permanentes o registro de viviendas en alquiler).

Igualmente, la Generalitat ha pedido expresamente que se permita flexibilidad en la aplicación de las medidas, de manera que “cada comunidad autónoma pueda adecuar el plan y las medidas que se contemplan en él a su realidad territorial”.

Por otro lado, también se abordaron en el encuentro las prórrogas de plazos para las actuaciones financiadas con programas de fondos europeos.

El Gobierno parece dispuesto a atender la demanda de flexibilizar los plazos de ejecución tanto de las actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios como de las promociones de vivienda nueva que viene impulsando la Conselleria.

La Generalitat remarca que para la Comunitat Valenciana es una necesidad imperiosa que surge muy especialmente como consecuencia de la dana porque "no solo ha estresado la respuesta del sector de la rehabilitación o construcción de vivienda, sino que ha provocado un incremento de precios que desajustan los presupuestos iniciales presentados a las distintas convocatorias".

En las próximas semanas, la Conselleria y el Ministerio revisarán el estado de ejecución de los proyectos sujetos a ayudas europeas de manera que se puedan abordar posibles soluciones individualizadas.