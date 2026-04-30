Pérez Llorca hace concesiones a Vox en el discurso de la "prioridad nacional" pero se desmarca de su aplicación

Juanfran Pérez Llorca ha vuelto a jugar a los equilibrios y ha tratado de reconducir este jueves el discurso sobre la "prioridad nacional" que Vox ha puesto en el debate nacional tras los acuerdos con el PP en Extremadura y Aragón. En una sesión de control en Les Corts en la que el tono ha subido especialmente durante la intervención del portavoz del PSPV, José Muñoz, el presidente de la Generalitat ha hecho concesiones a las tesis del partido de Abascal pero se ha desmarcado de su aplicación real.

"Mientras esté una ley en vigor, nos guste o no nos guste, esta administración va a ser ejemplar", ha afirmado en la parte final de una intervención en la que ha insistido en el concepto de arraigo sin mencionarlo explícitamente.

Pérez Llorca ha mencionado leyes de gobiernos socialistas que incluyen requisitos para la concesión de ayudas como el empadronamiento. "¿Pedir a una persona que haya estado 5 años de manera continuada empadronado es racista o discriminatorio?", se ha preguntado en varias ocasiones.

Así, ha mencionado normas como la del Ingreso Mínimo Vital impulsada por Pedro Sánchez. En este 'pack' donde hay criterios similares entrarían la Renta Valenciana de Inclusión, la Ley de Dependencia de Zapatero o de la Renta Garantizada de Ciudadanía del Ejecutivo de Salvador Illa en Cataluña.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha ido más allá en su discurso, alineado con el de la dirección nacional, y ha entrado de lleno al asunto en la tribuna. Con una iniciativa sobre la "prioridad nacional" sin fecha de debate, ha marcado la posición clara de su partido en la sesión de control.

"Hablamos de prioridad nacional, que no es exclusión sino preferencia. ¿En qué país del mundo hay colas para empadronarse inmigrantes ilegales? Si los servicios públicos están colapsados, ¿qué nos espera con las regularizaciones masivas? No se pueden destinar servicios públicos extraordinarios para atender a esta escandalosa regularización masiva cuando estos medios no existen ni para los nacionales", ha indicado.

"¿Para quién hacemos la comida? ¿para quién hemos pagado? ¿para nuestros hijos o para el de la puerta de al lado? ¿para qué pagamos nuestros impuestos? ¿para dejar sin recursos a los de casa y dárselos a los ilegales? ¿quién es el insolidario y el xenófobo? Quien abandona a los suyos: la izquierda. Los nacionales no pueden ser los últimos, sino los primeros", ha agregado en una valoración que ha despertado las reacciones y las críticas en la banda izquierda del hemiciclo.

Pérez Llorca ha intervenido a continuación. "No caigan en el relato, vayamos a los hechos. No aplicar el sentido común es racista, no negociar el reparto de menores migrantes es racista. Que puntúe más en las ayudas quien está empadronado en el municipio lo pone en práctica cualquier alcalde, también los del PSPV. Enviarlos aquí sin recursos y sin condiciones también es racista, y eso lo está haciendo el Gobierno de España", ha argumentado.

"Aquí estamos cumpliendo todas las leyes. La regularización claro que afecta a los servicios públicos, que ya están saturados. Y a pesar de eso y de nuestra falta de financiación, esta Comunitat sigue bajando la lista de espera en Sanidad y en Dependencia mientras el gobierno de Sánchez apoyado por Compromís ha decidido que el dinero para cualquier valenciano es la mitad que el de cualquier otro español", ha comentado.

Las leyes de Núremberg

Previamente, el tono del debate había subido bastante durante la alocución del portavoz socialista, José Muñoz, quien ha calificado el principio que exige Vox de "cruel", "mediocre" y un ataque "a los más débiles".

Según ha argumentado, lo que "no dice" Llorca sobre la "prioridad nacional" es que supone "eliminar la universalización de la educación y la sanidad y dejar a los inmigrantes en la puerta de los hospitales": "Eso es lo que usted está aceptando con su silencio".

Así, ha acusado al presidente de la Generalitat de asumir las órdenes del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre un principio "supremacista", que "crea ciudadanos de primera y de segunda". Muñoz lo ha comparado con las leyes de Núremberg, así como con el ICE, el servicio de control de inmigración del gobierno estadounidense de Trump.

"Y la derecha democrática y moderada, que se lo está pidiendo hasta la iglesia católica, tendría que poner pie en pared y decir que no está de acuerdo con esto" ha aseverado.

Prioridad: la reconstrucción

Como segunda réplica, Llorca ha asegurado que su ‘prioridad nacional’ es la reconstrucción tras la dana, de la que este miércoles se cumplió año y medio, y según él lo demuestra “todos los días con hechos”. Ha retado al PSPV a decir cuántas obras ha terminado el Gobierno, al que ha acusado de “no tener nunca como prioridad” la reconstrucción ni las infraestructuras hídricas que “deberían estar terminadas y ni siquiera están empezadas”.

“La Comunitat Valenciana, la que ha sufrido más dolor por la dana, no ha sido atendida. Este Consell ha pagado el cien por cien de las ayudas de primera necesidad, el Gobierno ni eso”, ha sostenido, para exigir al PSPV “dejar los debates estériles y centrarse en lo importante: las personas”.

El jefe del Consell ha sostenido que el Ejecutivo central “no tiene prioridad nacional con ningún valenciano” y lo demuestra, a su juicio, con la falta de avances para reformar la financiación autonómica. Ha criticado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, no haya contestado a su petición de reunión “para hablar de todo” desde que fue nombrado hace unas semanas.

Tras volver a acusar al anterior gobierno del Botànic de no haber construido viviendas en ocho años, ha insistido en que su ‘prioridad nacional’ también es “reducir las listas de espera sanitarias que ellos aumentaban”. También ha reclamado al Gobierno el pago de 4.000 millones por la atención a la dependencia y de mil millones por los sanitarios desplazados.

“Ese es mi concepto de la prioridad nacional”, ha abundado, y ha acusado a Muñoz de perder tiempo hablando de esto porque “recibe el mandato de su partido y tiene que hacer el papelón”. “Yo tengo que estar centrado en mi trabajo, en mi prioridad nacional que es mejorar la vida de los valencianos”, ha repetido.

En este punto, Llorca se ha preguntado si la ‘prioridad nacional’ es “dejar a los inmigrantes en la calle noche y día en la puerta de las administraciones” desde que se inició el proceso “super mal organizado” de regularización puesto en marcha por el Gobierno, “sin atenderles ni darles cobijo”. Por contra, ha vuelto a abogar por “ayudar a esas personas en sus países de origen”.