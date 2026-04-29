El PP valenciano, partidario de la celebración de un congreso regional este año para reforzar el partido antes de elecciones

La posibilidad de que Génova reactive los congresos regionales y autorice el del PPCV tiene pendiente estos días a la organización valenciana. Aunque todavía no hay convocatoria oficial de la dirección nacional -la idea es que se concrete tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo- el runrún de que pueda haber congreso circula.

Y esa es una decisión que agrada en el seno del PPCV, donde desde hace tiempo se ve necesario abordar una nueva etapa a nivel interno pasados casi cinco años desde que Carlos Mazón se proclamara líder del partido, con todo que ha sucedido desde entonces.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, el congreso es algo que Génova contempla dentro de una renovación territorial más amplia antes de las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Una decisión que, si sale adelante en la Comunitat Valenciana, se traduciría en dar vía libre al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que luche por una ratificación a nivel interno.

Aunque los plazos todavía se tienen que fijar y algunas fuentes hablaban de o justo antes del verano o justo después, la fecha que más circula es la de junio. La prioridad son, desde luego, las elecciones andaluzas y la formación de Gobierno en Castilla y León. Una vez pasen, el partido podría comenzar con sus procesos internos.

En el PPCV esperan que así sea. Al menos la mayoría. Pérez Llorca se ha mostrado partidario de un cónclave desde que tomó posesión como presidente. Primero porque significaría acelerar esa ratificación como candidato que a Génova le ha costado unos meses asumir.

Segundo porque le permitiría contar con una nueva dirección avalada por la militancia -a la manera del PP de apoyar a quien señale la dirección nacional, eso sí- y liderar el partido con mayor estabilidad hasta las elecciones. Máxime cuando en este momento se encuentra dirigido por una gestora en una forma de que la dirección nacional tomara el control de la transición tras la salida de Mazón.

Las provinciales

No ha sido el único dirigente en dejar clara su postura. Los tres presidentes provinciales de Castellón, Valencia y Alicante -Marta Barrachina, Vicente Mompó y Toni Pérez- también han mostrado públicamente su posición sobre la necesidad de un cónclave regional. De hecho, lo lógico es que a éste le sigan los provinciales pasado el verano.

Todos estos dirigentes tendrán un papel importante. La configuración de una nueva dirección autonómica supone jugar con los equilibrios territoriales y de familias o sensibilidades. Esa posibilidad de negociación de cargos orgánicos o de pesos y contrapesos siempre resulta relevante. Y Pérez Llorca tendrá que saber pactar.

Además, el presidente de la Generalitat deberá tener en cuenta dos liderazgos importantes dentro del PPCV y que tienen escasa sintonía: Mompó y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (la cual, por cierto, ya ha evidenciado en alguna ocasión la escasa motivación que le producen los congresos).

El cónclave también tiene sus riesgos, y uno de los principales es Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat se encuentra inmerso en una campaña para ser candidato a liderar al partido y a presidir la Generalitat. Asegura que plantará batalla en un cónclave que lleva pidiendo más de un año. Si finalmente sucede -y aunque no cuente con un apoyo mayoritario ni de peso dentro del partido- es algo que tienen que calcular los populares.

Él se sigue moviendo. Y, convencido de que puede haber congreso en junio, ha organizado un gran evento el 22 de mayo en el edificio Veles e Vents.