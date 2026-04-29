El debate del texto de Vox en 'Les Corts' sobre "prioridad nacional", en el aire: pacta con el PP otro sobre pesca en l'Albufera

Vox y el PP han decidido dejar en el aire el debate y votación en el pleno de Les Corts de la iniciativa de los primeros sobre la llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero para el acceso a las ayudas y prestaciones públicas-.

Por lo pronto, la proposición no de ley (PNL) registrada no entrará en el próximo pleno del 6 y 7 de mayo. Desde Vox explicaron este martes que se presentó el día 24 cuando el plazo para registrar iniciativas terminó el día 22.

El siguiente pleno ya son los días 20 y 21 de mayo, pasadas las elecciones andaluzas. Pero incluso entonces su debate está en el aire. Los grupos sólo concretan que no irá al pleno del 6 y 7 de mayo y ya. No hay concreción sobre su votación.

Vox, de hecho, ha decidido priorizar una PNL sobre la pesca en l'Albufera que está negociando con el PP. Es un texto que muy probablemente salga adelante con los apoyos de ambos partidos en una exhibición de unidad en el Parlamento valenciano en contraste con las tensiones nacionales.

En el contexto de su estrategia en toda España -no se trata de algo circunscrito a la Comunitat Valenciana-, Vox entró la semana pasada a apretar las tuercas a los populares con la "prioridad nacional" a través de una iniciativa que está presentando en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

El texto, que en la práctica no tiene ningún efecto, pide al Gobierno central garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles en general y que este criterio se aplique también en cualquier cuestión de ayudas o acceso a la vivienda.

Además, aboga por la repatriación de todos los extranjeros en situación irregular o la "remigración" de quienes "no contribuyen a la economía nacional" y reclama limitar la atención sanitaria de los irregulares a los casos de "urgencia vital", reservar las pensiones no contributivas en exclusiva para los españoles y endurecer o suprimir la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de expulsión.

La iniciativa es calcada a la moción presentada en el Congreso, y a la cual el PP votó en contra.

PNL más cómoda

Todo ello se producía en plena negociación de los presupuestos, como ha venido informando EL ESPAÑOL. No es que la "prioridad nacional" sea el escollo para el acuerdo, aunque no se perciben muchos avances esta semana pese a la previsión inicial. De hecho, poco trasciende el contenido de las conversaciones ni tampoco que existan choques.

De ahí la importancia de que la PNL no tenga fecha de debate todavía y que Vox haya priorizado otra mucho más cómoda para el PP.

Consiste, según explicó su portavoz en Les Corts, José María Llanos, "en la protección de l'Albufera y de sus pescadores". "Frente a Compromís, que somete a nuestros pescadores a todos los requisitos de la pesca marítima que vienen impuestos por Bruselas, dijimos no", indicó.

"Queremos defenderlos de estos requisitos que suponen un abuso, ya que los pescadores de l'Albufera no son como el resto de pescadores. Es necesario que se regule esta actividad, garantizar su inclusión en las ayudas públicas para los pescadores profesionales y garantizar también el relevo generacional" expuso Llanos.