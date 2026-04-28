La jueza de la dana condiciona la fecha de la testifical de Mazón a la decisión de la Audiencia de Valencia sobre su personación

La jueza de la dana ha acordado condicionar la fecha de la declaración como testigo del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón a que la Audiencia de Valencia resuelva sobre el recurso de apelación en el que solicitó poder personarse en la causa al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La magistrada ha adoptado esta decisión, tal y como explica en la fundamentación jurídica de la resolución, "al objeto de respetar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial".

La instructora acordó recibir declaración al testigo en un auto fechado el pasado 24 de marzo. En él establecía que fijaría la fecha para la declaración una vez que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 16 de marzo, en el que se rechazaba abrir una investigación contra el aforado, fuera firme. El TSJCV confirmó ayer lunes esa decisión.

Entre una y otra resolución del Alto Tribunal valenciano, el 29 de marzo de 2026, Mazón había solicitado personarse en las diligencias previas del Tribunal de Instancia de Catarroja. La jueza lo denegó el 31 de marzo de 2026, al considerar que esa personación, con los derechos que asisten a un investigado, resulta incompatible con su condición de testigo. El expresidente de la Generalitat recurrió entonces ese auto en apelación ante la Audiencia Provincial.

En la resolución de este martes, además de postergar el señalamiento de la declaración testifical a un momento posterior a la resolución de la Audiencia, la magistrada ha decidido efectuar al testigo la comunicación personal con el ofrecimiento de que aporte voluntariamente al procedimiento su listado de llamadas telefónicas entrantes y salientes del 29 de octubre de 2024, así como sus mensajes de wasap u otro tipo de mensajería, de dicha fecha, relacionados con la emergencia de la Dana.