Génova estudia activar el congreso del PP valenciano: daría vía libre a Pérez Llorca para liderar el partido

La dirección nacional del PP estudia comenzar a activar congresos regionales a partir del segundo semestre de este año en lo que supondría el inicio de una renovación territorial que podría alcanzar a la organización valenciana.

Tras meses con este debate pospuesto -el cónclave del PPCV se tendría que haber convocado el verano pasado-, parece que Génova se plantea comenzar a dar luz verde, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Una decisión que, si sale adelante, se traduciría en dar vía libre al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que luche por una ratificación a nivel interno.

En cualquier caso, no será algo que se determine hasta que pasen las elecciones andaluzas del 17 de mayo, donde los populares tienen concentrados todos sus esfuerzos. Después vendrá el pacto de Gobierno de Castilla y León.

Los plazos tendrían que concretarse. Algunas fuentes hablan o justo antes del verano (junio o julio) u otoño. Unos tiempos que, en realidad, no afectan demasiado a Pérez Llorca, quien lo que siempre ha manifestado es su deseo de congreso. En su momento se decantó por septiembre, aunque un cónclave antes del verano le beneficiaría igualmente si le permite situarse, cuanto antes, como líder del PPCV.

Hasta la fecha siempre ha dado la sensación de que Génova se inclinaba por evitar un congreso en la organización valenciana. La dana, la situación de Carlos Mazón, su salida y las tensiones que generaron con la dirección nacional los movimientos de la cúpula del PPCV, el relevo de Pérez Llorca... eran múltiples las razones que se esgrimían para aplazarlo y aplazarlo.

Además, la prioridad de la dirección nacional era tenerlo todo listo por si había una convocatoria de elecciones generales y no quería distorsiones territoriales. Pero no parece que sea la intención de Pedro Sánchez por el momento y el contexto actual parece más propicio para los congresos, aunque tampoco es que se dé nada por hecho. El escenario político es totalmente cambiante cada semana y las estrategias van variando.

La gestora

Un cónclave del PPCV, en todo caso, tendría lógica por la manera en la que se encuentra el partido. Con el inicio del mandato de Pérez Llorca, Génova decidió tutelar la transición con una gestora presidida por el presidente de la Generalitat que lanzaba un mensaje de interinidad y de control total. Además, Alberto Núñez Feijóo nombró a Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo y una persona de su entera confianza, presidente del Comité Electoral.

Un congreso permitiría a Pérez Llorca contar con una nueva dirección avalada por la militancia -a la manera del PP de apoyar a quien señale Génova, eso sí- y liderar el partido con mayor estabilidad hasta la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2027.

El factor de los comicios municipales también resulta igualmente importante. Los candidatos en las localidades de más de 50.000 habitantes son elegidos por la dirección nacional, mientras que en las de más de 20.000 lo son por los comités autonómicos y en las de menos de 20.000 por los provinciales. Una renovación permitiría afrontar este proceso con más normalidad.

Equilibrios y Camps

En cualquier caso, a nadie se le escapa que abrir un melón congresual también conlleva sus riesgos. Uno de ellos, en el PPCV, es Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat se encuentra inmerso en una campaña para ser candidato a liderar al partido y a presidir la Generalitat. Asegura que plantará batalla en un cónclave que lleva pidiendo más de un año. Si finalmente sucede -y aunque no cuente con un apoyo mayoritario ni de peso dentro del partido- es algo que tienen que calcular los populares.

Un congreso, además, obliga a hacer un importante trabajo de unidad de familias y de repartos territoriales. Pérez Llorca tendrá que unir en torno a él a los tres presidentes provinciales de Castellón, Valencia y Alicante -Marta Barrachina, Vicente Mompó y Toni Pérez- y jugar a los equilibrios especialmente con dos liderazgos importantes dentro del PPCV y que tienen escasa sintonía: Mompó y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.