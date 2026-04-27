El chófer de Mazón el día de la dana se niega a contestar en el Congreso, pero rechaza haber recibido "presiones"

Ernesto Serra Morant, el chófer del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la mortífera dana de 2024, se ha negado este lunes a responder a las preguntas planteadas por los miembros de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe.

No obstante, ha negado que su silencio se deba a "presiones" ejercidas por el Gobierno valenciano y ha desvelado que en sus desplazamientos de aquel día no iban oyendo la radio.

El que era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos el día de la dana, José Miguel Basset, también ha comparecido este lunes en el Congreso. Allí ha confirmado que la información sobre los efectos de la riada no llegaba adecuadamente al Cecopi que, por tanto, trabajó "a ciegas".

"No he recibido presiones; jamás he recibido presiones haciendo mis funciones", ha respondido a la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, después de que ésta apuntara a esa posibilidad.

"Muchos de nosotros pensábamos que usted nos podría ayudar a clarificar los hechos, a aclarar momentos, horarios, y nada más. No íbamos a pedirle nada más aquí, no íbamos a presionarle de ninguna otra forma. Pero sí que veo que usted seguramente habrá recibido presiones por parte de la Generalitat para que hoy no nos conteste a nosotros", había dicho Micó.

Por mucho que los portavoces han intentado que Serra les respondiera, él se ha refugiado en que ya cumplió con su "obligación" de declarar ante la jueza que instruye la causa penal por la dana: "Ya cumplí con mi obligación en la causa penal y me remito a esas declaraciones. Estoy obligado a comparecer, pero no les voy a contestar a sus preguntas", se ha justificado.

Más allá de negar presiones, el compareciente se ha limitado a señalar que nadie le ha aconsejado cómo actuar en el Congreso, que es "funcionario", que llevaban la radio puesta durante sus viajes de aquel día y que recogió a Mazón "sobre las ocho", aunque no ha podido concretar la hora .

Esto último se lo ha dicho al diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, quien le ha definido como un "profesional honesto que ejerce con responsabilidad su tarea". "Si estás aquí es por la estrategia de manipulación del Gobierno de Mazón", le ha dicho Ibáñez al compareciente, mientras que Micó y el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna le han pedido que respondiera por las familias de las víctimas.

"Le veo asustado, el miedo es libre, lo entiendo, pero usted sabe lo que hizo el señor Mazón y es una vergüenza que el PP lo tenga en su grupo parlamentario y bien protegido", ha apuntado el diputado de Podemos.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha elogiado el "coraje" del chófer por no prestarse a la "sucia tarea" que achaca al PSOE y sus socios parlamentarios. "Creo que es justa su decisión de no dejarse linchar o de no dejarse llevar a terrenos equívocos", ha comentado.

En la misma línea, la 'popular' Belén Hoyo ha dicho que entendía perfectamente que no quisiera contestar y que estaba en su derecho a hacerlo ante el intento del PSOE y sus aliados de convertir "a quien no tiene capacidad de decisión en un instrumento de desgaste político".

Bomberos

El que era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos el día de la dana, José Miguel Basset, ha confirmado este lunes en el Congreso que la información sobre los efectos de la riada no llegaba adecuadamente al Cecopi que, por tanto, trabajó "a ciegas".

Además, ha explicado que, en contra de lo que sostiene el exsecretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, él no ordenó la retirada de los bomberos forestales que estuvieron en el Barranco del Poyo hasta poco antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024.

Basset ha subrayado que la afirmación de Argüeso es "absolutamente falso" pues ni supo de la movilización de esos efectivos --que llegaron a las 12.50 horas-- ni de su retirada, y nadie le preguntó sobre sus mediciones. "Si yo hubiera sabido una información de ese calibre no duden ustedes que la habría puesto encima de la mesa como algo prioritario", ha indicado.

Fue después, a raíz de una información periodística, cuando escuchó las grabaciones en las que sus compañeros trasladan esas mediciones, y tras constatar que el cauce había bajado, pedían instrucciones.

"Hay un momento de impás en que el operador de comunicaciones le pregunta al jefe, a un mando, que qué hacen y se oye a ese operador diciéndoles que se pueden retirar a base en expectativa de servicio, porque lo que estaba cayendo era importante", ha precisado.