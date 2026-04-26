El mercado modernista del siglo XX que nació para "dar servicio a la burguesía": 20 tiendas, muy luminoso y con 3.500 m2

La ciudad de Valencia cuenta con numerosos monumentos y edificios elegantes dignos de admirar. Uno de ellos es un mercado modernista del siglo XX que atrae la mirada de cualquiera.

Se trata del Mercado de Colón, un espacio que en su momento nació para "dar servicio a la burguesía".

El edificio consta ahora de una veintena de tiendas, con gran luz natural y, en total, un espacio de 3.500 metros cuadrados.

El Mercado de Colón de Valencia es una auténtica joya del modernismo valenciano, y está ubicado en pleno centro de la ciudad, entre la calle Colón y la Gran Vía. Es una de las zonas más exclusivas de Valencia.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el arquitecto Francisco Mora Berenguer lo diseñó para dar servicio a la burguesía.

Realmente, la idea de construir este majestuoso edificio surgió de la necesidad de crear un mercado de abastecimiento para la zona, ya que así lo demandaba cada vez más el vecindario.

En su momento era una demanda fundamentada. En la década de 1890, los vecinos pedían implantar mercados -provisionales o definitivos- en la zona del Ensanche para frenar una creciente venta ambulante.

Esto ocurría por la necesidad de obtener artículos de primera necesidad sin tener que llegar a los alejados mercados Central o Ruzafa.

Así, tras su inauguración en la Nochebuena del año 1916, este se convirtió en uno de los edificios más elegantes y vistosos de Valencia, con una excepcional arquitectura modernista.

El proyecto estuvo, además, influenciado por las corrientes modernistas catalanas de Doménech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc.

Los techos altos y la gran luminosidad son sus puntos fuertes, ya que convierten este espacio de 3.500 metros cuadrados en un espacio gastronómico y de ocio.

Ahora se trata de un reclamo para visitantes, que acuden para admirar el edificio. Y también para los vecinos, que optan por este lugar como punto de reunión y ocio gracias a sus 20 tiendas, cafés, bares y restaurantes.

De hecho, alberga una gran oferta gastronómica que incluye todo tipo de establecimientos. Desde una horchatería tradicional hasta una bio-cervecería, además de clásicos restaurantes para comer o cenar.

Mercado Central

El Mercado de Colón no es el único digno de visitar en Valencia. Otro con gran relevancia histórica y cultural es el Mercado Central.

Da la casualidad de que este espacio también es modernista. Allí se congregan 250 puestos de productos frescos locales, algo que atrae tanto a los compradores de toda la vida como a los visitantes curiosos.

Este se inauguró en el año 1839, tras ser desde la primera expansión de la ciudad el emplazamiento habitual de los mercados ambulantes.

En ese año se abrió el Mercado Nuevo, un mercado descubierto que fue el germen del actual Mercado Central.