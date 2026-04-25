La "prioridad nacional" que exige Vox al PP ya se introdujo en dos leyes valencianas y tiene difícil encaje en Presupuestos

La llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero para el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- ha entrado de lleno en el debate valenciano en plenas negociaciones para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2027. En el contexto de su estrategia en toda España -no se trata de algo circunscrito a la Comunitat Valenciana-, Vox aprieta las tuercas al PP -especialmente en el discurso público- en un tema que ni siquiera es nuevo en los tiras y afloja entre los dos partidos en este territorio.

Las conversaciones para las cuentas -que como ha informado EL ESPAÑOL se están ultimando- van en paralelo al enfrentamiento entre las cúpulas. No quiere decir que la "prioridad nacional" sea el escollo en las negociaciones entre Juanfran Pérez Llorca y la dirección nacional de Vox. De hecho, no trasciende que existan choques importantes ni concretos, más allá del manejo de los plazos de anuncio del acuerdo y se sigue apuntando a "cuestión de días".

En todo caso, la traslación de este asunto a los presupuestos resulta muy complicada. Ni puede haber una partida específica que lo regule ni tiene un encaje legal claro en general, pues para aplicar la "prioridad nacional" habría que modificar primero la Ley de Extranjería con mayoría absoluta en el Congreso.

La presión que ejerce Vox en este aspecto no es novedosa, aunque ha ido en aumento al constar su mención en los pactos rubricados en Extremadura y Aragón. Así que se centra en dos ámbitos al margen de las cuentas en este momento. Por un lado, el discurso público. Es decir, que el PP asuma su relato y defienda, de una manera u otra, el concepto.

Pérez Llorca está jugando en los últimos días a este equilibrio con una frase que ha repetido en varias ocasiones: "Yo creo en el arraigo". "Cuando un alcalde saca ayudas, subvenciones o una promoción de vivienda en su municipio deben tener prioridad o puntuar más aquellos que llevan más años viviendo en el pueblo. Pero yo no creo que por hacer esas cosas uno sea racista", ha señalado de manera reiterada.

En este punto del posicionamiento también se encuentra la iniciativa presentada por Vox en Les Corts, que llevarán igualmente a todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. El único objetivo es obligar al PP a retratarse, pues en la práctica este tipo de proposiciones no tienen ningún efecto.

El texto pide al Gobierno central garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles en general y que este criterio se aplique también en cualquier cuestión de ayudas o acceso a la vivienda.

Además, aboga por la repatriación de todos los extranjeros en situación irregular o la "remigración" de quienes "no contribuyen a la economía nacional" y reclama limitar la atención sanitaria de los irregulares a los casos de "urgencia vital", reservar las pensiones no contributivas en exclusiva para los españoles y endurecer o suprimir la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de expulsión.

La iniciativa es calcada a la moción presentada en el Congreso, y a la cual el PP votó en contra. Así que Pérez Llorca se tendrá que seguir moviendo en estos equilibrios.

De otro lado, Vox busca igualmente la presencia del concepto de prioridad nacional en pactos o leyes. Algo que se hace de manera abstracta -más enfocado a ese arraigo que defiende Pérez Llorca y que se traduce en que "los residentes primero"- y que, en realidad, ya ha ocurrido en la Comunitat Valenciana. De ahí que no atienda a mucha lógica que sea un condicionante para los presupuestos.

Sucedió, por ejemplo, en la tramitación de la ley de Acompañamiento de 2025, que salió adelante con las cuentas y que siempre se suele aprovechar para modificar multitud de normativa autonómica.

En ella se cambió la ley de Subvenciones y se introdujo un texto -actualmente en vigor- que establece que las ayudas públicas de la Generalitat tendrán como requisito la nacionalidad española para ser percibidas. A lo que se añade a continuación un matiz: se contemplará el acceso a estas ayudas a los residentes legales de larga duración.

Otro ejemplo fue la Renta Valenciana de Inclusión. Las enmiendas que salieron adelante acordadas por ambas formaciones elevaban de 12 a 15 meses el tiempo mínimo de empadronamiento en la región para poder acceder a la ayuda.

A la espera de si existe alguna concreción más en leyes que o se están tramitando o hay previsión de tramitar en Les Corts -como Simplifica II o Acompañamiento-, las negociaciones de Presupuestos están muy avanzadas y "van bien", tal como admitieron fuentes de Vox a este periódico. Algo que denota que prácticamente se da por hecho el acuerdo si nada repentino surge y que está próximo -tal vez la semana que viene-.

Es evidente que Vox quiere dosificar los anuncios -ya ha hecho los de los pactos de Extremadura y Aragón- y colar en el debate nacional sus asuntos durante unos días. Todo, además, con vistas a la campaña de las elecciones andaluzas.

En el Gobierno valenciano ya llevan días preparados para presentar las cuentas en cualquier momento.