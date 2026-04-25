Alpuente se convierte en el primer municipio valenciano en ser uno de los pueblos más bonitos de España

La localidad de Alpuente se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Valencia en ingresar en la red 'Los pueblos más bonitos de España', que promueve la organización del mismo nombre.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España resalta de este municipio de La Serranía "su extraordinario legado histórico, su castillo de origen andalusí, el antiguo recinto amurallado y el trazado medieval de sus calles".

A ello se suma "su impresionante acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su entorno y su museo paleontológico". En pleno paisaje de montaña, Alpuente ofrece un "equilibrio único entre naturaleza, patrimonio e identidad rural".

El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha felicitado en nombre de la Generalitat al municipio de Alpuente (Valencia) por su "forma de ser y proteger lo propio".

Gil ha participado en el acto de proclamación de Alpuente como uno de 'Los pueblos más bonitos de España'. Un reconocimiento de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que pone en valor su historia, patrimonio y belleza, y en el que se ha descubierto un cartel oficial que acredita al municipio como parte de esta asociación.

En el acto también ha participado el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, la alcaldesa de Alpuente, Itziar Méndez, y el presidente de la Asociación, Francisco Mestre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Vicente Mompó y Carlos Gil, durante el acto de reconocimiento este sábado.

El secretario autonómico ha subrayado que "hoy no se reconoce un pueblo bonito, sino también el trabajo acumulado de muchas generaciones que se negaron a que su historia fuera olvidada". "Este sello es un homenaje a vuestros abuelos y bisabuelos, pero, sobre todo, es un tributo a quienes sostenéis el pueblo cada día", ha destacado.

Carlos Gil también ha puesto de relieve la importancia de los pueblos de interior: "No hay Comunitat Valenciana fuerte si no tenemos un interior fuerte y vibrante, así que la igualdad de oportunidades no puede depender de la ubicación geográfica ni del código postal".

El secretario autonómico ha remarcado que "quedarse en un pueblo, emprender y vivir aquí es una decisión valiente y la forma más pura de compromiso con el territorio".