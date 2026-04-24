El inicio de 'campaña' de Mónica Oltra: mensaje centrado en la vivienda y escudada por ministros de Sumar

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y futura candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, ha arrancado ya su 'campaña' electoral para disputarle la vara de mando a María José Catalá en 2027.

Si la semana pasada participó junto a la ministra de Juventud Sira Rego (Sumar) y la eurodiputada de Podemos Irene Montero en un coloquio sobre 'lawfare' en el Jardín Botánico de Valencia, este jueves reapareció en el barrio de Orriols para mantener un encuentro con entidades vecinales y defender el derecho a una vivienda digna.

Lo hizo acompañada, de nuevo, por otro líder de Sumar: el ministro de Agenda 2023, Pablo Bustinduy, quien reconoció haber invitado él mismo a la exportavoz del Gobierno valenciano a participar en el encuentro con Orriols Convive, una iniciativa que pretende abordar los principales problemas del barrio. No en vano, la cita había sido organizada por el propio Ministerio.

Una invitación a la exdirigente de Compromís que el ministro justificó en que había sido consellera de Servicios Sociales de 2015 a 2022 y, por tanto, era quien mejor conocería los problemas y carencias de la gente en este sentido. Pero que, sin embargo, también sirvió para mostrar el respaldo a la futura candidata.

"Nadie mejor que Mónica Oltra para hacer de anfitriona. Para mí es un honor poder expresarle hoy en persona parte de esa alegría y el compromiso de muchísima gente de hacer lo que sea necesario para ayudar a que Valencia tenga en Mónica una alcaldesa que vuelva a poner el interés de los vecinos por delante", dijo el ministro.

La cita, que arrancó más tarde de lo esperado por un retraso del AVE Madrid-Valencia en el que viajaba Bustinduy, contó también con la participación del diputado Alberto Ibáñez; la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, que cedió el primer puesto a Oltra; y la concejala de la coalición Lucía Beamud.

Y, aunque en un principio no estaba previsto que Oltra atendiera a los medios allí convocados -como ya ocurrió en el acto del pasado jueves- y ello hizo que muchos abandonaran el lugar tras arrancar la reunión, finalmente acabó cediendo a ello al salir del encuentro y constatar que unos pocos periodistas seguían allí.

Papi Robles, Pablo Bustinduy, Mónica Oltra y Alberto Ibáñez. Rober Solsona / EP

La exvicepresidenta de la Generalitat lanzó en ese momento un mensaje claro: pidió a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que convaliden el decreto de prórroga de los alquileres.

"Tenemos un problema muy grave que el decreto de moratoria para que el precio de los alquileres que cumplen cinco años los contratos no suban al doble o al triple: no tiene suficientes votos en el Congreso para ser convalidado. Y la gente debe presionar para que se convalide. Si eso no ocurre aquí vamos a tener un problema grave con los contratos de alquiler que venzan" advirtió.

"La gente que vota a la derecha también vive de alquiler. Los políticos que deben votar -en la Cámara Baja- tienen que ser sensibles al problema social que pueden generar si el decreto no se convalida", agregó Mónica Oltra.

Así, acto seguido centró el discurso en el ámbito local y, en particular, al barrio de la ciudad en el que se encontraba: "Orriols está en pie de guerra por la vivienda. Porque es verdad que sin derecho a la vivienda, no hay vida digna. No puede haber vida digna si viven 20 personas o cinco familias en un piso de 60 metros", criticó.

La futura candidata reconoció, además, que el barrio también tiene "problemas de infraestructuras y de volumen de servicios sociales que debería haber" en Orriols, y cuestionó, asimismo, los recortes de la Renta Valenciana de Inclusión de PP y Vox.

Por ello, se comprometió a "estar siempre ahí, al lado de la gente que lo necesita y para construir una ciudad más amable. Donde nadie tenga que pedir permiso para vivir una vida digna". La 'campaña' de Mónica Oltra en Valencia ya ha comenzado.

Izquierda alternativa al PSOE

En clave nacional, cuestionada por si creía posible una confluencia electoral entre fuerzas de izquierda en Valencia, Oltra se mostró convencida de que habrá finalmente un pacto entre todas las formaciones políticas alternativas al PSOE.

Partidos que, como Compromís, quieren que "realmente esto cambie, que la gente pueda tener una vida digna y que las políticas faciliten la vida de la gente y no hagan más ricos a los ultra ricos, que es lo que está pasando ahora".

"Los que estamos en el otro lado y decimos que hay que favorecer la vida de la mayoría y garantizar la vida digna de la mayoría desde las instituciones, claro que nos vamos a unir, no tengo ninguna duda", concluyó.