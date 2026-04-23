El PP y Vox ultiman el acuerdo para los presupuestos valencianos: podrían anunciarlo los de Abascal

Vox tratará de pilotar el anuncio del pacto con el PP para los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Así lo señalan las fuentes consultadas por este periódico, que creen que el buen ritmo de las negociaciones entre ambos partidos agiliza un acuerdo que podría ser comunicado pronto si nada se tuerce.

Como ha informado EL ESPAÑOL, las conversaciones entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, llevan abiertas desde hace semanas, aunque éstas se han intensificado desde el pacto de gobierno entre ambos partidos en Extremadura.

Los dos se han reunido en diversas ocasiones y están en constante contacto, al igual que ocurrió cuando el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón cerró su acuerdo de presupuestos en marzo de 2025.

La secretaria adjunta de Vox es una persona de la máxima confianza de Santiago Abascal y suele ser la interlocutora habitual con los territorios.

Las prioridades de este partido en la última semana han sido cerrar los acuerdos en Extremadura y Aragón (que llegó este miércoles). Aunque el siguiente territorio será Castilla y León, el pacto para los presupuestos valencianos podría 'colarse' ahora.

Las negociaciones, señalan fuentes de Vox, "van bien". Algo que denota que prácticamente se da por hecho el acuerdo si nada repentino surge.

En cuanto al contenido, nada trasciende sobre los puntos que hay sobre la mesa pendientes de concretar o de las cuestiones que puedan estar generando alguna fricción. Pérez Llorca se muestra discreto en sus declaraciones y se limita a señalar que cuando tenga novedades las comunicará.

Los pactos en Extremadura y Aragón han incluido la polémica "prioridad nacional" sobre las personas inmigrantes en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas, además de otros asuntos como prohibir el burka en los espacios públicos o devolver a los menores migrantes no acompañados (menas) a sus padres siempre que sea posible.

También que se supriman las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas, eliminar las subvenciones a las ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal" o que los inmigrantes ilegales queden excluidos de los servicios y prestaciones sociales.

Si algunos de estos asuntos se incorporarán al pacto de presupuestos valencianos todavía es una incógnita. Al margen de la "prioridad nacional" -algo de dudosa legalidad tal como lo plantea Vox-, el PPCV ya ha cedido en algunos temas que ahora pacta en los territorios cuando ha tenido que acordar las cuentas o determinadas leyes en estos últimos años con Vox. De manera que a lo mejor este último partido podría darse por satisfecho en determinados puntos.

En cuanto a medidas que han suscitado más entendimiento entre ambas formaciones en Extremadura y Aragón, se encuentran las bajadas de impuestos, la construcción de viviendas públicas o el control del gasto público y las subvenciones.

Respecto a la escenificación, todavía está por ver cómo será. Carlos Mazón anunció el pacto presupuestario con Vox en plenas Fallas con un discurso plagado de exigencias de sus exsocios en materia de inmigración o políticas verdes.

Pero no parece que ahora vaya a ser exactamente igual vista la actual estrategia de Vox. Es muy probable que este partido quiera ser, para empezar, el encargado de anunciar el acuerdo desde la dirección nacional. Con ello, pueden liderar el discurso de cara a su electorado a la espera de la concreción real del pacto.

Mientras todo esto se resuelve, en el Gobierno valenciano todos están preparados. Como publicó EL ESPAÑOL, el Ejecutivo ha reactivado la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, ante esa expectativa de nuevas cuentas. Se trata de aquella que suele salir adelante junto a los presupuestos cada año y que sirve como cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

Muchas de las enmiendas del PP previstas para el Plan Simplifica II, que se encuentra en plena tramitación en Les Corts, se frenaron para meterlas en Acompañamiento. Algo que da cuenta de que el Gobierno trabaja en ese escenario de los presupuestos.

Las cuentas están listas y grabadas en el sistema Nefis desde finales de año. Aunque alguna Conselleria ha podido introducir pequeñas modificaciones estos días, el departamento de Hacienda se encuentra ya totalmente preparado por si hay que aprobarlas y registrarlas en Les Corts en cualquier momento.