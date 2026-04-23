La Guardia Civil detiene a un profesor por agredir sexualmente a una alumna de 5 años en Cullera (Valencia)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un profesor por una presunta agresión sexual a una alumna de 5 años.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL que la detención se produjo el pasado lunes y el hombre pasó a disposición de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.

Según ha confirmado a Efe el Tribunal Superior de Justicia, el titular del juzgado acordó el pasado martes la libertad con medidas cautelares para el detenido, que no podrá acercarse a menos de 50 metros ni comunicarse con la víctima.

El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito de agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de diligencias que puedan esclarecer los hechos, ha informado el alto tribunal valenciano.

El diario Las Provincias adelanta este jueves que el arresto se produjo tras la denuncia presentada por los padres de la menor.