El plan de Catalá para relanzar el Veles e Vents: será una sede 'de lujo' del Palacio de Congresos para captar turismo 'MICE'

El Ayuntamiento de Valencia quiere relanzar el emblemático edificio Veles e Vents como subsede del Palacio de Congresos con el objetivo de que acoja eventos vinculados con las convenciones.

La alcaldesa, María José Catalá, confirmó en una entrevista con EL ESPAÑOL que el objetivo del Ayuntamiento era apostar por este icónico edificio de la Marina en el marco del turismo de congresos.

Preguntada por el futuro de los Docks, la primera edil puso encima de la mesa la importancia de revitalizar el Veles e Vents con una importante inversión que supla la falta de mantenimiento de los últimos años, según explicó.

Al respecto, Catalá recordó la adscripción que se ha hecho del emblemático espacio junto al Palacio de Exposición al Palacio de Congresos de Valencia, para que se gestione desde allí "con mano experta".

La idea, por lo tanto, es que ambos inmuebles se conviertan en subsedes del Palacio de Congresos y complementen así la oferta del edificio principal, situado en la salida noroeste de la ciudad.

De esta manera, el Veles e Vents funcionaría como un espacio más atractivo para el turismo MICE. Mientras el Palacio de Congresos acogería las jornadas principales de las grandes convenciones, el Veles e Vents funcionaría como espacio singular frente al mar para cenas de gala, eventos satélite o actividades sociales del mismo congreso.

El edificio cuenta con terrazas cubiertas y semicubiertas, grandes ventanales y salones diáfanos que ofrecen unas vistas panorámicas de la playa Las Arenas y el puerto de Valencia.

Además, tiene un acceso directo al aparcamiento de La Marina con más de 800 plazas. En total, son más de 10.000 metros cuadrados.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá Biel Aliño

Las fuentes consultadas por este periódico consideran que aumenta las posibilidades de Valencia para competir con otras ciudades en los concursos para atraer congresos, ya que muchas ciudades cuentan con sedes emblemáticas en sus porfolios.

En estos momentos, la dirección del Palacio de Congresos está trabajando en el proyecto de capacidades, analizando cada sala para ver las posibilidades de ambos edificios, a la espera del siguiente paso por parte del equipo de gobierno del Consistorio.

"Nosotros haremos bien centrándonos en el edificio Veles e Vents, que requiere un nivel de inversión importante y un mantenimiento que no se ha realizado oportunamente en los últimos años", aseguró la alcaldesa.

En esta línea, destacó que es una construcción icónica. "Es un balcón abierto al mar", subrayó.

El edificio

El Veles e Vents es un edificio moderno ubicado en La Marina de Valencia, diseñado por los arquitectos David Chipperfield y Fermín Vázquez con motivo de la celebración en la ciudad de la Copa América.

Pasó a titularidad pública municipal después de la disolución del Consorcio Valencia 2007, entidad compuesta por el Gobierno, la Generalitat y el propio Ayuntamiento para gestionar las infraestructuras necesarias para el evento deportivo.

Actualmente, el Veles e Vents es un espacio cultural y gastronómico que alberga varios restaurantes gestionados por el Grupo La Sucursal, bajo la dirección de Javier de Andrés, premio Nacional de Gastronomía. Además, se celebran conciertos, festivales, fiestas privadas e incluso bodas.

Precisamente, la concesión actual finalizará en julio de este año, por lo que el Ayuntamiento está estudiando si realiza una nueva prórroga o convoca el concurso público abierto.

En cualquier caso, el pasado mes de octubre de 2025, el Palacio de Congresos asumió la gestión de este edificio, junto al Palacio de la Exposición, bajo el mando de la nueva directora, Isabel Rubio.