El juez de Spider apunta a la corrupción en el Puerto de Valencia como una de las líneas que sigue en la investigación

El juez encargado de la operación Spider -la gran causa de narcotráfico del Puerto de Valencia- apunta en uno de sus últimos autos a la corrupción como una de las líneas que sigue en la investigación.

En el escrito, el magistrado rechaza varios recursos de algunos de los imputados contra el decomiso cautelar de distintos vehículos que pertenecían a miembros de la supuesta organización criminal.

El titular del juzgado de Instrucción 15 de Valencia autorizó que, de manera provisional, éstos fueran utilizados por la Policía Nacional después de que lo solicitaran, celebrando la intervención.

Los vehículos fueron trasladados a un depósito de Cheste. Después se revisaron por parte del Servicio de Automoción de la Policía Nacional. Los que cumplían con los parámetros establecidos y eran aptos para su uso policial fueron un total de 26 entre coches y motos.

Figuraban varios modelos de Audi: Q8, A3, RS3 Sportback, Q2 o SQ5. También BMW (M2 competition, R1250 o X1 Sdrive), un Land Rover Range Rover o un Mercedes GLA; y diversas motos Yamaha o Benelli.

En el informe que elaboró en su momento, la Policía remarcó que la intervención de vehículos en las actuaciones operativas de investigación "supone, por una parte, un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva". Y, por otra, "una herramienta más para la realización del trabajo policial".

"En la actualidad, y dada la escasa renovación que de los vehículos del parque se ha producido en los últimos años, el estado de éstos se encuentra en una situación preocupante, por excesiva antigüedad de los mismos, así como la incompleta reposición de los vehículos dados de baja", exponía.

"Esta situación merma operatividad a las distintas unidades, por la falta de medios suficientes, así como un incremento en la frecuencia de las averías de los vehículos más antiguos", proseguía.

Debido a todo ello, destacaba, "se hace imprescindible, necesaria y urgente la incorporación de nuevos vehículos

para el mantenimiento de las capacidades operativas en la persecución e investigación del delito en condiciones seguras para los miembros de la Dirección General de la Policía".

El uso de los coches y las motos intervenidas a los miembros de la presunta organización criminal del Puerto de Valencia, explicaba el informe, "permite el seguimiento de objetivos que se mueven para sus acciones delictivas con vehículos de marcas y modelos de alta gama y elevada cilindrada".

Varios de los presuntos cabecillas de la trama recurrieron esta decisión del juez. Entre ellos Óscar Martínez, quien fuera líder del sindicato Coordinadora, el mayoritario en el Puerto de Valencia.

El magistrado recuerda en su reciente auto que era una "pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés" para Iván T., otro de los principales imputados, "a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora".

El investigado, prosigue el juez, "adquiere, transforma y utiliza las ganancias obtenidas" en el entramado. Además, remarca, "constan numerosos indicios de su participación en la corrupción, beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal".

De las comunicaciones interceptadas, señala en referencia a las conversaciones por teléfono que logró la Policía, "se observa cómo los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario", utilizaron "ese cargo para introducir en la estiba a miembros de la organización criminal previo pago".

Estos imputados, indica, "se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos". Así, hace hincapié en que los cabecillas de la trama llegaron a narrar cómo, ante la prevista entrada de uno de los colocados -familiar de un estibador- "buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini".

Motivos, todos ellos, por los que el juez se ratifica en la decisión de la intervención de sus vehículos. El magistrado expone a continuación esa línea de investigación sobre la corrupción en el Puerto.

Las investigaciones de este gran entramado derivaron, en septiembre de 2025, en la mayor intervención de la Policía Nacional contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de Valencia. Se saldó con 81 detenidos, hasta 90 investigados y se incautó a la organización criminal un total de 3,6 toneladas de cocaína.