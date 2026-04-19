Un devastador incendio daña gravemente el Centro Astronómico del Alto Turia y destruye equipamiento científico clave

El 29 de marzo, en torno a las 8:20 de la mañana, se declaró un incendio que causó graves daños en el edificio Ángel Flores del Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT), situado en Aras de los Olmos y gestionado por la Asociación Valenciana de Astronomía.

Este suceso supuso un duro golpe para uno de los espacios más importantes dedicados a la investigación y divulgación del cielo en la Comunitat Valenciana.

En cuestión de minutos, las llamas y el humo devastaron tanto las instalaciones como una parte fundamental del equipamiento científico del observatorio, dejando fuera de servicio varios telescopios.

Entre los dispositivos dañados se encuentran algunos de gran valor, como un telescopio PlaneWave CDK17, una montura PARAMOUNT ME y una cámara astronómica avanzada QHY600-PH-M. También resultaron inutilizados tres telescopios dobson de gran apertura, utilizados principalmente en actividades divulgativas.

Uno de los efectos más perjudiciales ha sido el provocado por el humo y el hollín, cuya acción corrosiva ha deteriorado el recubrimiento aluminizado de los espejos de todos los telescopios presentes, dejándolos completamente inservibles.

El edificio, además, ha sufrido importantes daños estructurales: paredes, techos y la cúpula presentan ennegrecimiento, los sistemas eléctricos han resultado afectados y parte del suelo de madera de la planta superior ha quedado destruido.

Todo ello hace necesaria una intervención integral que incluya limpieza, restauración y reconstrucción.

La Asociación Valenciana de Astronomía calcula que el coste total de recuperación, que abarca tanto la reparación del inmueble como la reposición o rehabilitación de los equipos científicos, podría alcanzar varias decenas de miles de euros.

Durante las últimas semanas, el equipo del CAAT ha estado trabajando en las labores de recuperación, centradas en retirar restos y materiales dañados, reparar instalaciones eléctricas, evaluar qué equipamiento puede recuperarse y planificar la reanudación progresiva de la actividad, un proceso complejo debido a la magnitud de los daños.

El Centro Astronómico del Alto Turia es un referente en astronomía amateur y divulgación científica a nivel nacional e internacional, especialmente en la detección y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos (NEOs y PHAs), área en la que estaba especializado el telescopio principal afectado por el incendio.

Ante esta situación, la asociación ha lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos con el objetivo de reactivar cuanto antes la actividad científica y divulgativa del centro, disponible en su página web.

Desde la organización destacan que este observatorio no solo es un espacio dedicado a la investigación, sino también un punto de encuentro para la educación, la divulgación científica y la pasión por la astronomía en la Comunitat Valenciana, por lo que hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para superar este difícil momento.