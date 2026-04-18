Pérez Llorca pide a Hacienda devolver el IRPF a los afectados por la dana y extender la exención a 2024

Vecinos de localidades afectadas por la dana homenajean a las víctimas en Paiporta en el primer aniversario. Jorge Gil / EP

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Ministerio de Hacienda que reintegre a los damnificados por la dana las cantidades que pagaron en la campaña de la renta de 2024.

En un comunicado, ha señalado que, si las ayudas autonómicas estarán exentas de IRPF en la declaración de 2025, "no tiene sentido que exista un trato desigual respecto a quienes sí tuvieron que tributar el año anterior".

Según ha explicado, "lo razonable sería garantizar las mismas condiciones, de modo que si estas ayudas no tributan en 2025, tampoco deberían haberlo hecho en 2024", por lo que considera lógico que se reconozca también esa exención con carácter retroactivo.

El jefe del Consell ha subrayado que, si el Gobierno central ha decidido declarar ahora estas ayudas exentas, "también podía haberlo hecho antes", y ha pedido que actúe en consecuencia.

Asimismo, ha criticado que la Agencia Tributaria (AEAT), dependiente de Hacienda, "haya necesitado ocho días para habilitar en Renta Web las casillas correspondientes a las nuevas deducciones sociosanitarias aprobadas por la Generalitat", medidas que benefician a cerca de un millón de valencianos, junto con las deducciones por formación musical.

En esta línea, ha reprochado un retraso que, a su juicio, ha perjudicado a los contribuyentes valencianos, recordando que el decreto se publicó el pasado 3 de marzo, por lo que considera que la aplicación informática debería haber estado lista desde el inicio de la campaña.

En concreto, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el Decreto Ley 1/2026, de 27 de febrero, que modifica la Ley 13/1997, reguladora del tramo autonómico del IRPF y otros tributos cedidos.

Esta norma recoge, entre otras medidas, la ampliación de los límites de renta para la campaña de 2025 hasta los 60.000 euros en tributación individual y 78.000 en conjunta.

"Una vez solventado este problema, no debemos perder de vista lo esencial: estas deducciones, tanto sociosanitarias como deportivas, ayudarán a reducir la carga fiscal de un millón de valencianos en gastos cotidianos como gafas, dentista, gimnasio o tratamientos de enfermedades raras", ha destacado.

Además, ha recordado que quienes presentaron su declaración en los primeros días y no pudieron aplicar estas deducciones tienen ahora la posibilidad de rectificarla.

Por último, Pérez Llorca ha defendido que la Comunitat Valenciana "es la región con mayor número de deducciones en el IRPF", destacando la apuesta del Consell por un modelo fiscal orientado a aliviar la presión sobre las rentas medias trabajadoras.