La Generalitat evita cambiar por ahora la norma urbanística cuestionada por el Gobierno que afecta al plan de vivienda

El PP ha presentado un total de 34 enmiendas al conocido como Plan Simplifica II, que se encuentra en plena tramitación en Les Corts. Se trata de una especie de decreto ómnibus con numerosas modificaciones legales que ha impulsado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como una segunda parte del que sacó adelante Carlos Mazón.

Dentro de todos los cambios normativos que recoge, hay varios urbanísticos que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ve ilegales. Motivo por el que se convocó hace pocas semanas una comisión bilateral entre ambas administraciones. El objetivo es resolver el choque, si es posible, antes de que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad.

En este contexto, la Generalitat había analizado la posibilidad de modificar la citada normativa urbanística a través de las enmiendas del Plan Simplifica. Pero finalmente no ha ocurrido, como explican fuentes del Ejecutivo autonómico, porque quieren mantener la esencia de la ley por el momento.

Así que las discrepancias se abordarán en el seno de la comisión bilateral, donde se resolverá, o no, el choque con el Gobierno en los próximos meses.

Las modificaciones introducidas a través del Simplifica fueron a la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup).

El artículo cuestionado por el Gobierno central es el referido a la construcción de vivienda en suelo municipal. El cambio de esa ley incorporaba los Proyectos Habitacionales Locales, una figura con la que poder destinar suelo dotacional sin usar para la construcción de vivienda.

El Gobierno, sin embargo, cree que puede ser inconstitucional porque la normativa estatal solo recoge que ahí pueda haber vivienda social.

Esta consideración, más allá de la propia comisión bilateral, es importante porque afecta directamente a ese plan de vivienda anunciado recientemente por Pérez Llorca. Éste planea liberar suelo público en desuso con el objetivo de poder llegar a construir 120.000 viviendas.

Las enmiendas del Plan Simplifica se presentaban como una oportunidad de introducir correcciones o matices a la ley que eviten una suspensión temporal -o un riesgo de suspensión permanente- de los artículos conflictivos.

Pero la Generalitat ha decidido posponerlo. En todo caso, tendría la oportunidad de realizar modificaciones en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos -si hubiera nuevas cuentas-.

En materia de urbanismo, las enmiendas al Plan Simplifica sí introducen algunos cambios. Por ejemplo, se acelera la autorización ambiental de los grandes proyectos estratégicos.

Entre otras cuestiones, se reducen plazos y se permite que entidades certificadoras verifiquen la documentación técnica.