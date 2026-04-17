En vigor: la ayuda de hasta 4.000 euros para impulsar proyectos de participación ciudadana y vecinal

Nuevas ayudas para fomentar la participación ciudadana y la conciliación familiar en la ciudad de Valencia convocadas por el Cap i Casal.

Con un presupuesto total de 340.000 euros, el subsidio está dirigido a asociaciones y entidades ciudadanas que desarrollen proyectos de participación ciudadana y fomenten el asociacionismo en la ciudad.

La convocatoria está impulsada por la Concejalía de Participación, Acción Vecinal y Pedanías y el dinero se ha repartido entre las diez Juntas Municipales de Distrito de la ciudad.

Estas subvenciones, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 2 de abril, están dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento y que trabajen en la ciudad.

El plazo para presentar las solicitudes será del 14 de abril al 11 de mayo de 2026 y la tramitación deberá hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.

La convocatoria incluye dos tipos de proyectos. Por un lado, iniciativas para mejorar la participación vecinal, crear espacios de encuentro, reforzar el trabajo de las asociaciones y fomentar la colaboración entre entidades.

Por otro lado, también podrán recibir ayudas los estudios, publicaciones, proyectos audiovisuales o iniciativas tecnológicas relacionadas con la participación ciudadana y el movimiento asociativo.

Entre las actividades que se podrán financiar están la organización de talleres, foros y encuentros, la creación de redes entre asociaciones, la formación interna, la elaboración de materiales divulgativos o la realización de estudios sobre participación ciudadana.

Distribución por Juntas

La distribución inicial de las ayudas económicas por cada una de las juntas de distrito es la siguiente: Ciutat Vella, 41.373 euros; Marítim, 57.310 euros; Abastos, 44.223 euros; Exposició, 29.063 euros; Russafa, 45.648 euros; Pobles del Nord, 10.665 euros; Patraix, 35.024 euros; Benimàmet-Beniferri, 10.405 euros; Trànsits, 48.110 euros; y Pobles del Sud, 18.180 euros.

Tal como indican las bases, el reparto se hace partiendo de una asignación mínima a cada distrito y considerando, como criterios redistributivos, la población empadronada y el número de asociaciones registradas en el registro municipal de entidades en cada junta municipal.

En caso de existir sobrante en alguno de los distritos, podrá redistribuirse el crédito entre el resto, con la finalidad de asignar de manera eficaz los créditos presupuestarios y con el objetivo de garantizar la ejecución total del gasto.

Puntuación mínima

Para acceder a estas ayudas, las entidades deberán alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos. Se valorarán aspectos como la trayectoria de la entidad, su trabajo en el barrio o distrito, la calidad del proyecto, su impacto social, la innovación y la capacidad para llegar a más personas.

El Ayuntamiento adelantará hasta el 75% de la ayuda concedida una vez se resuelva la convocatoria. El resto se abonará después de que la entidad justifique correctamente los gastos realizados.

Los proyectos podrán desarrollarse entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia, en el apartado 'Subvenciones destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana'.