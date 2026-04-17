La jueza de la dana cita a declarar como testigo en la causa al exjefe de informativos de À Punt Iván Esteve

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 ha acordado citar a declarar como testigo a quien era el jefe de informativos de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, en octubre de 2024, Iván Esteve.



Así lo refleja una providencia acordada este viernes por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Esta atiende a la petición formulada por la acusación popular que ejerce Ciudadanos tras la declaración como testigo de la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló.

En su declaración, ella contó que cinco días antes de la tragedia en la que murieron 230 personas informó a la dirección de informativos de que "venía lo peor".

La jueza ha acordado asimismo incorporar a la causa los vídeos remitidos por la meteoróloga sobre el barranco del Poyo, así como los vídeos de la programación del espacio de los informativos de À Punt dedicado al tiempo, L'Oratge, de los días 27 y 28 de octubre de 2024, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La jefa de Meteorología de À Punt el día de la dana declaró este miércoles ante la jueza que las previsiones de cinco días antes del 29 de octubre de 2024 "ya apuntaban a un riesgo brutal para la población". "Ya se vio lo que iba a ocurrir", afirmó durante su declaración como testigo en la causa.

"Se sabía que la dana iba a caer en las cuencas de los ríos y que esa agua debía llegar al mar. A cinco días podemos saber en qué zona geográfica iba a caer agua", aseguró.

"Iba a ser entre el Túria y el Júcar. Esto permitió el viernes previo que informáramos a la dirección de À Punt de que esto iba a pasar para preparar la programación. Se previó en la cadena para cubrir el temporal. La predicción era muy concreta. Todo se cumplía con lo previsto durante el fin de semana", expuso.

"Las precipitaciones de todo un año podían caer en las cuencas en una hora. Cuando empieza a ocurrir todo tenemos herramientas que nos permiten conocer dónde y cómo está lloviendo. La asociación valenciana de meteorología vuelca datos en vivo en la red para ser más precisos. Los datos eran muy precisos", comentó.

"La información estaba al alcance de cualquiera; cualquier ciudadano, no solo instituciones, y con los datos en la mano y un mínimo de conocimiento de la geografía, podía deducir lo que iba a pasar. À Punt fue informando puntualmente desde la madrugada y la información de que disponíamos permitía avisar a la población con tiempo para poder proteger sus vidas",añadió.