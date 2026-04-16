La UCO apunta a la intervención de una ex directora general de Defensa del PSOE en una operación urbanística de Azud

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado varios informes ampliatorios en la causa de Azud. Uno de ellos es el referido a la operación urbanística del PAI del Grao, que finalmente no llegó a llevarse a cabo.

La idea fue tomar el recorrido del circuito de Fórmula 1 como esqueleto para proyectar en los más de 300.000 metros cuadrados miles de nuevas viviendas de primer nivel.

La investigación apunta a que el Grupo Axis, perteneciente al constructor Jaime Febrer y considerado uno de los principales cabecillas de Azud, abonó fondos a José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá.

A través de su mercantil Corbín Abogados habría percibido como consecuencia de esta operación urbanística un total de

224.116 euros entre los ejercicios 2007 y 2012, de acuerdo con la UCO.

Dentro de toda esa operación, la Guardia Civil desgrana ahora en su informe una serie de reuniones que implicarían a diversas personas. Una es el actual director general de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver (PP). Otra Mónica Melle, la que era en aquel momento directora general de Infraestructura del Ministerio de Defensa (PSOE).

Tanto ellos como los miembros habituales de la supuesta trama -el abogado cercano al PSPV José Luis Vera, el exconcejal Rafa Rubio o el empresario Jaime Febrer- mantuvieron esos encuentros en el marco de la operación urbanística para que ésta saliera adelante.

Por ejemplo, Vera y Febrer fueron a Madrid para reunirse en la sede del Ministerio de Defensa con la citada directora general. Vera volvió a tener otro encuentro con ella más tarde.

A juicio de la UCO, es "relevante" la relación entre Mónica Melle y José Luis Vera debido a que durante la tramitación del expediente urbanístico relativo a la modificación del PGOU y Plan Parcial del Sector Grao, precisamente la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa emitió un informe preceptivo y vinculante en febrero de 2010.

Estaba dirigido al Servicio Territorial de Ordenación del Territorio y fue remitido al Ayuntamiento de Valencia en marzo de ese año.

En el informe se señalaba que el proyecto relativo a la modificación del PGOU del Sector Grao de Valencia afectaba negativamente a la propiedad que el mismo departamento de Defensa ostentaba. Se trataba de la Comandancia Militar de Marina.

Esa instalación militar, se indicaba, no figuraba en la documentación del proyecto, incidiendo en que los terrenos donde se hallaría aparecen reclasificados como "zona verde y ajardinada", lo que supondría una afectación a la calificación del suelo y a la operatividad de la Comandancia Militar de Marina.

Defensa solicitaba, así, la subsanación contemplando la ubicación de la instalación militar, así como su calificación urbanística y la aplicación de la normativa correspondiente para considerarla Zona de Seguridad.

En un posterior escrito de la Conselleria de julio de 2010 en el que se lleva a cabo la aprobación definitiva, se subsanaban dichos aspectos para que la Comandancia Militar de Marina mantuviera su situación la calificación urbanística correspondiente (la de Dotacional Público de Red Primaria, Servicio Administrativo-Institucional con la denominación PAD).

La UCO recuerda que Mónica Melle ha ocupado diferentes puestos en el ámbito de la Administración pública a lo largo de su trayectoria profesional. No solo como Directora General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, sino como integrante de las listas del PSOE al Parlamento Europeo en 2004.

El papel de Bellver

En cuanto al papel de Bellver -quien fue citado a declarar como imputado por el juzgado el pasado noviembre-, el informe de la Guardia Civil señala que participó en varias reuniones con el supuesto entramado de Azud para hacer viable la tramitación administrativa del PAI del Grao.

La UCO hace hincapié en que por parte del Grupo Axis -Jaime Febrer- se mantuvieron contactos con otra serie de cargos públicos que, indiciariamente, habrían sido destinatarios de diferentes dádivas por parte de este grupo empresarial. Entre ellos, Rafa Rubio, el que fuera tesorero del PSPV Pepe Cataluña o el propio Bellver -en esa época concejal en el Ayuntamiento de Valencia-.

La Guardia Civil distingue entre las reuniones que Bellver mantuvo debido al cargo que desempeñaba y las que, a su juicio, se consideran realizadas al margen.

En cuanto a estas últimas, la investigación apunta a que no se mantenían en sedes de administraciones públicas sino en locales de ocio o sedes de empresas.

Se trataba por ejemplo, menciona, a comidas informales en las que se abordan asuntos vinculados al PAI del Grao.

Del mismo modo, aparece el nombre del actual director general de Transparencia en notas manuscritas halladas en el servidor del grupo Axis o en apuntes de otros empresarios que trabajaban con el grupo Axis como Manuel Setien. Una de ellas dice: "-Pliego del concurso? pedir a J. Bellver".