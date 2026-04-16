La Audiencia de Valencia rechaza los recursos contra la apertura de juicio a Francis Puig y lo sienta en el banquillo

La Audiencia de Valencia ha rechazado los recursos contra la apertura de juicio a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, y sus considerados socios los Adell Bover.

Con esta decisión, los empresarios se sentarán definitivamente en el banquillo.

Esta causa judicial se ha centrado en 600.000 euros cobrados por empresas vinculadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 de tres administraciones públicas: la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón. Todas ellas por los mismos conceptos: fomento del valenciano.

El pasado octubre, el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia acordó la apertura de juicio oral. Lo hizo por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa agravada en el caso de Francis Puig.

El auto citaba jurisprudencia en la que se establece que "quien solicita y obtiene una subvención y destina la totalidad o parte de lo recibido a su personal enriquecimiento sin emplearla a los fines para los que fue concedida, si se cumplen todos los requisitos de la apropiación indebida, no puede quedar impune por el hecho de que lo defraudado no alcance el monto".

"En el presente caso, este juez instructor estima que los hechos serían incardinables propiamente en un delito de estafa, más que una eventual apropiación indebida", explicaba el magistrado.

Algo que fundaba en la "mecánica que se realizó por los investigados ante la Administración destinada a la obtención de las subvenciones". En ella, señalaba, "se utilizaron documentos falsos o la reclamación por actuaciones que no poseían relación alguna con la actividad que era merecedora de la subvención".

"Lo que en definitiva produjo el trasvase a favor de los encausados de fondos correspondientes a la Administración", concluía.

El instructor fijó para Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros, respectivamente. De esas cantidades serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Francis Puig y tres para Adell Bover. Solicitud a la que se sumó la Generalitat como acusación.

En el marco de esta causa, la Guardia Civil elaboró un extenso informe en el que detectó irregularidades en la presentación de las subvenciones: facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover; conceptos que no se correspondían con el concepto de la subvención (es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no correspondían); uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de diferentes administraciones; y omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.