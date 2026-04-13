Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe atar a los perros en la puerta del supermercado y dejarlos sin vigilancia

Un perro atado en la puerta de un establecimiento. Shutterstock

La Ley de Bienestar Animal ha cambiado las normas para los dueños de mascotas en España, ya que recoge la prohibición de dejar a perros u otros animales de compañía atados o sin supervisión en áreas públicas, como la entrada de supermercados.

Así lo establece el artículo 27 de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el cual restringe "mantenerlos atados o dejados sin supervisión en áreas públicas, sin la presencia constante de la persona responsable de su cuidado".

La norma considera esta práctica como un riesgo para el animal, expuesto a robos, estrés o agresiones, y obliga a los propietarios a acompañarlos siempre o buscar alternativas seguras.

Las infracciones leves, como esta, conllevan multas de 601 a 10.000 euros a nivel nacional, según el régimen sancionador de la ley estatal; mientras que en la Comunitat Valenciana se contemplan otras sanciones.

La Generalitat, a través de la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía, complementa la normativa estatal con sanciones autonómicas que parten de 100 a 3.000 euros para infracciones leves como no supervisar mascotas o dejarlas atadas permanentemente.

Esta es solo una de las otras normas que establece el reglamento, donde destaca también la prohibición de dejar a los perros solos durante más de 24 horas consecutivas.

Al igual que la mencionada previamente, esta práctica que se considera un "incumplimiento leve" de las obligaciones de cuidado al animal, tal y como establece la propia ley en el mismo artículo 27.

Según la normativa, dejar a un perro sin supervisión prolongada puede suponer sanciones de hasta 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y si existen antecedentes de incumplimientos anteriores.

Sanciones económicas

Las sanciones por incumplimiento de estas disposiciones se enmarcan en el régimen de infracciones administrativas, recogido en los artículos 76 y 77 de la ley.

Las infracciones leves pueden implicar multas desde 500 hasta 10.000 euros, mientras que los casos más graves, vinculados a abandono o maltrato, pueden alcanzar los 200.000 euros.

Con esta regulación, el Gobierno pretende cambiar la percepción social sobre la tenencia de mascotas, reforzando la idea de que los animales domésticos no son bienes materiales, sino seres sintientes con necesidades propias.