Ya es oficial: las ayudas de hasta 120 euros por hijo para las familias que soliciten el cheque escolar durante el curso 26/27

Un niño accede a las instalaciones de un colegio en Paiporta. Efe / Manuel Bruque

Buenas noticias para las familias valencianas. Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas del curso 2026/2027 para el alumnado de educación infantil.

Hasta el 27 de abril se podrán solicitar estas prestaciones, que financiarán los gastos de comedor escolar, las cuotas de la escola matinera, la escuela de verano y la escolarización en el primero y segundo ciclo de educación infantil.

El importe máximo mensual del que una familia puede beneficiarse es de 120 euros por el cheque escolar durante un período de diez meses.

La ayuda de comedor escolar sufragará 94,5 euros por once mensualidades.

La escola matinera tendrá un pago máximo único de 125 euros, mientras que el de la escuela de verano será de 120 euros.

Podrán concurrir a las ayudas las familias con menores escolarizados en educación infantil o con nacimientos previstos este año, salvo los menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno.

Tanto el menor como el padre, la madre o los representantes legales deberán estar empadronados en el término municipal.

El centro escolar donde el menor esté escolarizado también deberá estar en la ciudad de Valencia salvo algunos casos excepcionales; entre ellos, que el menor necesite atención especializada.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, de forma presencial en los registros municipales o por cualquiera de los medios previstos por la ley.

La Junta de Gobierno aprobó estas ayudas en la reunión del pasado 13 de marzo, con un presupuesto que asciende a los 5.470.000 euros este 2026.

Tienen como objetivo promover el acceso de la infancia a la educación en igualdad de condiciones, colaborar con las familias con los gastos de comedor escolar y facilitar la conciliación familiar, incluyendo actividades extraescolares, libros y material escolar.