Un proyecto piloto busca mejorar la gestión de tráfico en la Comunitat: permite anticipar incidencias y validar la ZBE

Un proyecto piloto busca mejorar la gestión de tráfico en la Comunitat.

El proyecto europeo DS4MM (Data Space for Mobility Models Integration) ha presentado un nuevo Espacio de Datos de Movilidad orientado a ayudar a las administraciones a mejorar la gestión del tráfico y la movilidad mediante el uso de datos.

El Espacio de Datos DS4MM se validará a través de 4 pruebas piloto nacionales, regionales, urbanas y transfronterizas, que permitirán demostrar su aplicación práctica en escenarios reales.

Estos pilotos abarcan ámbitos como la planificación urbana sostenible, la gestión del tráfico, el análisis de emisiones, el transporte público, la logística de mercancías, la movilidad activa y la coordinación en corredores internacionales.

Precisamente, una de esas cuatro pruebas piloto se desarrollará en la Comunitat Valenciana para validar herramientas de gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y de la movilidad urbana en ciudades como Valencia, Castellón, Elche y Benidorm.

El piloto tendrá un impacto potencial en la autonomía sobre más de 2,8 millones de usuarios únicos anuales asociados a estas áreas urbanas.

Además, permitirá anticipar incidencias, optimizar desvíos, coordinar mejor la circulación y mejorar la gestión de episodios de tráfico intenso o contaminación.

Este piloto sobre movilidad urbana y Zonas de Bajas Emisiones se integra dentro de 15 casos demostrativos agrupados en 4 pruebas piloto de ámbito nacional, regional, urbano y transfronterizo que contempla el proyecto en España, Francia y Portugal, con un impacto potencial estimado sobre 23 millones de usuarios únicos.

La estimación suma los usuarios únicos de las infraestructuras asociadas al proyecto en un año, principalmente los conductores de los corredores principales, los usuarios transfronterizos del transporte público por carretera, usuarios de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana o viajeros únicos del transporte público de Madrid, entre otros.

La iniciativa, financiada por la Unión Europea con 6 millones de euros, desarrolla una infraestructura digital interoperable que integra información pública y privada para apoyar la toma de decisiones en la gestión del tráfico, la planificación urbana, la sostenibilidad, la coordinación y garantiza el control de los datos en las entidades que los generan.

En este sentido, el proyecto conecta datos, modelos analíticos y necesidades de las administraciones públicas en un mismo entorno operativo. Además, su enfoque interoperable permite su replicabilidad en distintos territorios europeos.

El sistema se apoya en una estructura que integra datos manteniendo su control en origen, lo que permite generar modelos predictivos y cuadros de mando operativos sin centralizar la información.

Mediante la combinación de datos de tráfico, contexto operativo y 27 fuentes propias y externas como la meteorología, las administraciones pueden mejorar la gestión de la circulación ante situaciones de congestión imprevista en carreteras, tráfico urbano intenso o episodios meteorológicos adversos que obligan a desviar tráfico pesado o apartarlo del tráfico en aparcamientos de emergencia.

“El proyecto impulsa una gestión de la movilidad basada en datos que permite a las administraciones anticipar incidencias y tomar decisiones con mayor rapidez y precisión”, ha señalado Miguel Carpio, coordinador del proyecto DS4MM.

“La función principal del espacio de datos es conectar a los actores que generan y utilizan información de movilidad para que esa información se traduzca en modelos y herramientas que mejoren la gestión y la planificación”, ha añadido Carpio.

Coordinado por EYSA, el proyecto reúne a administraciones públicas, entidades regionales y metropolitanas de España, Francia y Portugal, entre ellas la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Navarra, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, el Área Metropolitana de Barcelona (ATM), el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la eurorregión de Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarra o las regiones portuguesas de Centro y Alentejo, junto a distintos municipios de los territorios implicados.

El consorcio se completa con compañías especializadas y socios tecnológicos como CPS Ingeniería y Arquitectura, NTT Data, Infonet, Aimsun e Ingartek, además de centros de investigación y universidades vinculadas al ámbito de los sistemas inteligentes de transporte.

El proyecto afronta ahora una fase en la que se irán compartiendo avances y resultados de las pruebas piloto en marcha, que se irán publicando en sus canales digitales y compartiendo en próximos eventos como el Global Mobility Call de Madrid.