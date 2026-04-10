La Generalitat Valenciana rechaza celebrar festivales en Les Arts si superan los límites de ruido: "Hay que cumplir"

La Generalitat Valenciana ha cerrado la puerta a que la Ciudad de las Artes y las Ciencias acoja eventos o festivales que superen las limitaciones de ruido establecidas por el Ayuntamiento de Valencia.

La decisión que ha comunicado el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, en rueda de prensa afecta directamente a los eventos que estaban programados para los próximos meses.

Ante los medios, ha confirmado que la Generalitat establecerá los requisitos "indispensables" que deben cumplir todos los eventos que se celebren en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias "para no causar molestias a los vecinos".

"Solo podrán celebrarse los festivales que cumplan con el límite de contaminación acústica que establece el Ayuntamiento de Valencia", ha apuntado el conseller.

La medida llega tras la polémica de las últimas semanas y después de que un juez haya ordenado al consistorio valenciano adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

Al respecto, ha expuesto que "lógicamente se está interpretando esta sentencia" y que "se va a cumplir, como siempre, en su integridad". Por ello, ha recalcado que los festivales "deberán tomar todos ellos las medidas correctoras indispensables" para cumplir con los decibelios permitidos, ha recalcado.

"Nosotros estamos enormemente orgullosos de toda la actividad cultural, deportiva, y musical de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de todo el complejo que ha dado renombre universal a la ciudad de Valencia y, por tanto, a todos los que somos y nos sentimos valencianos y eso hay que conciliarlo con el respeto a los vecinos", ha apuntado.

En ese sentido, ha recalcado que hay una normativa municipal sobre contaminación acústica que "hay que cumplir y, por tanto, no pueden haber eventos y, singularmente, conciertos musicales que no respeten el límite de decibelios que establece".

Por ello, ha explicado que "lo que se va a hacer es armonizar el uso y disfrute de un entorno privilegiado que nos enorgullece a todos con el entorno vecinal".

Para ello, se establecerán los requisitos "indispensables" que deben cumplir los eventos para "no causar a los vecinos las molestias que pudieran haberse ocasionado".

Lugar alternativo

Preguntado por si se está buscando un lugar alternativo para la celebración de estos festivales, ha apuntado: "Nosotros no buscamos lugares alternativos para la celebración de musicales, ni de la ciudad de Valencia, ni de la ciudad de Castellón, ni de Alicante".

Asimismo, ha señalado que entiende que sí que se celebrará la reunión urgente reclamada por los promotores de los festivales con la alcaldesa de Valencia, la Generalitat y el propio complejo de ocio.

Sin embargo, ha explicado que desconoce las agendas concretas del resto de compañeros del Consell. "El Gobierno valenciano es de reunirse con todo el mundo", ha apostillado.

Los promotores

Por su parte, los promotores de los festivales de música afectados se resisten a cambiar de ubicación, ya que su objetivo es mantener estos eventos en el mítico emplazamiento de la ciudad.

De hecho, tal y como ha publicado este diario, defienden que no superan los límites de contaminación acústica permitidos y que cuentan con limitadores de ruido que les hacen entender que los festivales cumplen con la ordenanza municipal.

Esta norma establece que los límites de ruido establecidos son los 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno.