La Generalitat cifra en más de 15.000 las familias en riesgo de perder las ayudas por el retraso del Plan Estatal de Vivienda

Imagen de las obras de vivienda protegida y alquiler asequible en el barrio de Malilla de Valencia. Jorge Gil / EP

La Generalitat ha cifrado en más de 15.000 las familias de la Comunitat Valenciana que se encuentran en riesgo de perder las ayudas públicas por el retraso en la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Este plan está dotado con 7.000 millones de euros, 4.000 aportados por el Estado y el resto por las comunidades autónomas. Fue presentado por el Gobierno en junio del año pasado y establece las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años.

Según explicó la ministra del ramo en su momento, Isabel Rodríguez, el 40% de los recursos se prevé que sean destinados a incrementar la oferta de vivienda protegida para que ésta permanezca en el parque público con carácter permanente (sin volver al mercado libre).

Entre las líneas estratégicas se encuentran la construcción de vivienda, la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación del parque ya construido, ayudas para alquiler y compra a los jóvenes o medidas específicas para contener y reducir precios de alquiler y compra en zonas de mercado tensionado.

El plan regula igualmente tanto los programas de ayudas como la cofinanciación entre el ministerio, que transfiere la financiación correspondiente a cada autonomía, y las comunidades autónomas, que son las responsables de ejecutar las políticas de vivienda de las que son competentes.

Y es aquí donde viene el conflicto. La negociación con las CCAA no ha sido fácil y el Gobierno ha ido retrasando la aprobación. Isabel Rodríguez afirmó que sería en el primer trimestre de este 2026, pero ha llegado abril y todavía no ha tenido lugar.

La ministra ha asegurado en los últimos días que lo llevará al Consejo de Ministros "en las próximas semanas".

Acuerdos y tramitación

Una vez dé el Ejecutivo central la luz verde, deberá cerrar acuerdos bilaterales con las CCAA y, posteriormente, diseñar e implementar las convocatorias. Por este motivo, y debido a todas estas fases de trámites, muchas autonomías ven peligrar las ayudas de este año. La valenciana entre ellas.

Según explican desde la Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero, con el plan el Gobierno y las CCAA acuerdan los ejes principales de la política de vivienda y el Ministerio compromete los fondos estatales que corresponden a las comunidades autónomas en función de la población.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero. Rober Solsona / EP

Así, son las autonomías las que establecen sus planes y programas territoriales para dar cobertura a las ayudas al alquiler, a la compra o a situaciones de emergencia. Iniciativas que se financian con estos fondos que parten de la financiación estatal y a los que se suman fondos propios autonómicos.

La actual aportación de la Generalitat supone más del 30% y se prevé aumentar al 40% en el próximo Plan de Vivienda. Esto supone que la del Gobierno pase del 70% al 60%.

La cuantía total del Ejecutivo central previsiblemente superará los 700 millones para la Comunitat Valenciana.

Ayudas de 2025: 66 millones

Según los datos de las ayudas concedidas en el pasado ejercicio 2025, son más de 15.500 familias de la Comunitat las que ven peligrar sus ayudas por el retraso del Gobierno para la aprobación de este plan, denuncia la Conselleria de Vivienda.

Entre estas ayudas que puso en marcha la Generalitat se encuentran las del alquiler de vivienda, que contó en 2025 con 9.762 familias beneficiarias; las del Bono Joven que benefició a 5.210 jóvenes; o la ayuda a la compra para jóvenes, a la que accedieron 398 jóvenes.

Estas ayudas directas sumaron en 2025 más de 66 millones de euros, que partían de la financiación del Plan Estatal de Vivienda, que cubría 46,6 millones de ese importe, a los que se sumaron 19,7 millones de euros de aportación de fondos propios de la Generalitat.

Tanto el importe como el número de beneficiarios prevé un nuevo incremento en este ejercicio, dada la situación actual de la vivienda.

Por ejemplo, las ayudas al alquiler concedidas en 2025 duplicaron el número de ayudas concedidas en el 2023, al pasar de 4.904 ayudas concedidas a 9.762 familias beneficiaras. Además, se incrementó el importe de la cantidad subvencionable y las ayudas que antes estaban limitadas a 100 euros pueden alcanzar ahora hasta los 300 al mes.

El Gobierno valenciano ya está tramitando la ampliación para 2026, algo que implica aumentar la previsión de presupuesto para poder atender de inicio a todas las personas que solicitan la ayuda.

Los plazos

Hasta que el Ejecutivo central no apruebe el Plan Estatal de Vivienda, no se podrán sacar las convocatorias de ayudas.

Por ello, la Generalitat lamenta que, aunque el Gobierno actuara con la máxima diligencia, ya no se podría poner en marcha hasta después del verano debido a los plazos.

Algo que limita a unos pocos meses su aplicación efectiva para 2026, con todo lo que implica en cuanto a publicación, tramitación y concesión de ayudas.