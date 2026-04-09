Valencia exige a Sánchez que active la construcción de vivienda asequible en los suelos públicos que están paralizados

El Ayuntamiento de Valencia ha exigido al Gobierno central que active la construcción de vivienda en los solares de titularidad estatal que están vacíos en la ciudad.

Además, solicita una reunión para que detalle el inventario de sus inmuebles y suelos, así como los planes y los plazos previstos para darles un uso.

Así se desprende de una carta remitida por el concejal responsable de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, a la Presidencia de Casa 47, la empresa pública de vivienda.

En la misiva, el responsable de Vivienda del gobierno de María José Catalá afirma que la situación de algunos inmuebles de propiedad estatal resulta "especialmente preocupante".

Pone como ejemplo, un edificio en la Avenida Constitución 262 del barrio de Orriols, que "lleva años en estado de abandono crónico y ha sido objeto de múltiples ocupaciones irregulares, generando problemas graves de insalubridad, inseguridad y degradación del entorno".

"Las intervenciones policiales, las quejas vecinales y los requerimientos municipales se han sucedido sin que la situación se haya resuelto de manera definitiva", afirma el concejal en el escrito.

Por ello, exige a la entidad estatal que ponga en marcha "de manera urgente" el procedimiento para adjudicar las diez viviendas que forman este inmueble.

Giner afirma que "la preocupación" del Ayuntamiento "va más allá" de este caso concreto, ya que en la ciudad existen otros solares e inmuebles cuya titularidad corresponde a Casa 47 "que actualmente permanecen infrautilizados o sin desarrollo, mientras la ciudad enfrenta una crisis residencial que exige la movilización de todos los recursos disponibles".

"No podemos permitirnos que las viviendas públicas existentes o los suelos en los que podrían desarrollarse centenares de nuevas viviendas continúen paralizados cuando hay miles de familias que necesitan acceder a un hogar", añade.

"Colaboración leal"

En la carta, también pregunta por el estado del proyecto del Parque de Artillería e Ingenieros, donde, según el Consistorio, pueden construirse unas 900 viviendas y donde no se percibe ningún movimiento.

"Este y otros suelos públicos estatales representan una oportunidad única para incrementar el parque público de vivienda en nuestra ciudad", afirma Giner, al tiempo que insiste en que "necesitamos conocer cuál es el estado real de estos proyectos, los plazos previstos y, sobre todo, si forman parte de las 2.800 viviendas anunciadas por la ministra el pasado mes de enero en el Congreso".

En esta línea, aboga por una "colaboración leal y efectiva entre todas las administraciones públicas implicadas en la resolución del problema".

Por ello, defiende la puesta en marcha de un "canal de coordinación" con la empresa pública gestora del parque público de viviendas, que es propietaria de "numerosos activos" en la capital del Turia, una cifra que el Ayuntamiento desconoce.

Valencia debe ser una prioridad en la política de vivienda del Gobierno de España, tanto por su tamaño y su problemática residencial como por la disponibilidad de solares públicos que no se transforman en realidades residenciales", defiende el edil en su misiva.