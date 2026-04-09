La jueza de Catarroja cita a declarar como testigo al chófer de la exconsellera Salomé Pradas el día de la dana

La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas. Europa Press / Rober Solsona

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 ha acordado citar a declarar como testigo al chófer de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el día de la dana.

Según una providencia hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha acordado nuevas citaciones de testigos a petición de las acusaciones que ejercen Mai Més València y el PSOE.

Entre ellas, ha admitido la del chófer que estaba adscrito a la entonces consellera el 29 de octubre de 2024.

La representación de los socialistas había solicitado la comparecencia del conductor de Pradas porque las personas que acompañaron a la dirigente en sus trayectos el día de la tragedia han declarado en la causa "con evasivas respecto de las conversaciones mantenidas con la misma en el coche, teniendo grandes lagunas".

En la misma resolución, la instructora acuerda comunicar al alcalde de Sot de Chera la posibilidad de que aporte voluntariamente, en un plazo de cinco días, los mensajes y llamadas que mantuvo con el Cecopi aquel 29-O.

Por otro lado, la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), en una diligencia de ordenación, ha citado a varios testigos en piezas abiertas de fallecimientos de familiares para que declaren este mes de abril.

También ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente que identifique al agente medioambiental "Polinyà 09", cuya citación como testigo ya ha sido acordada por la jueza.