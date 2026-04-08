El PSOE se burla de que "da error" las subvenciones de Llorca en la Renta y el PP replica que el fallo es del ministerio

La campaña de la Renta 2025-2026 ha comenzado este miércoles. En la Comunitat, con algunos problemas a la hora de tramitar el borrador.

De ello se ha hecho eco el Partido Socialista, que se ha burlado a través de las redes sociales de un "error" que aparece al marcar unas nuevas subvenciones promovidas por la Generalitat.

Pero no es del todo cierto. Sí, por el momento esa casilla da error, pero el fallo es de la web. Como ha replicado el Partido Popular, es una página que depende del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, del Partido Socialista.

El día en el que se ha iniciado la campaña de la Renta 2025-2026, la cuenta de la red social X de los socialistas valencianos ha hecho una publicación haciendo mofa de un error que da al hacer la declaración: "Las medidas estrella del PP son un fracaso".

En una imagen publicada en su perfil se aprecia este texto junto a una imagen del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a una foto de una pantalla de ordenador con las casillas de subvenciones para seleccionar. Sobre ellas, el "error".

El aviso explica que las casillas están "inhabilitadas temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la comunidad autónoma". "Espere a que estén habilitadas para presentar su declaración", añade el mensaje.

Así, el PSPV-PSOE lamenta que "si quieres desgravarte el gimnasio o las gafas en la Renta de este año, ni lo intentes, da error". "Un nuevo fiasco del PP de Pérez Llorca", añaden en el texto de la publicación.

Ante esta acusación, el Partido Popular de la Comunitat ha respondido de la misma manera, a través de su cuenta de X.

"Atención: el PSPV culpa a su nuevo ministro por los fallos en su web", exponen, ya que la declaración de la Renta se realiza a través de una página web perteneciente al Gobierno de España.

En la misma publicación, el PPCV asegura a sus seguidores: "El PSPV intenta engañarte, pero gracias al Consell de Pérez Llorca este año puedes desgravarte gastos en salud mental o bucodental, óptica, deporte o música".

Deducciones

Las deducciones autonómicas son unos beneficios fiscales que, más allá de los que aplica el Estado a todos los contribuyentes, son aprobados por cada comunidad autónoma.

En el caso de la Comunitat existen diversas deducciones que se pueden aplicar a la hora de presentar la declaración de la Renta.

En óptica se puede deducir el 30% del gasto, hasta 100 euros. Incluye también las gafas graduadas, lentillas y líquidos de limpieza.

Los tratamientos psicológicos de salud mental también tienen beneficios fiscales, hasta 150 euros se pueden deducir, un 30% del gasto.

Los tratamientos y cuidados relacionados con la salud bucodental, lo mismo, se puede deducir el 30% del gasto, hasta 150 euros.

También las enfermedades raras o crónicas complejas y por Alzheimer o daño cerebral adquirido, hasta 100 euros. La cantidad asciende hasta los 150 euros en familias numerosas o monoparentales.

El deporte y la música también cuentan con deducciones. La cuota del gimnasio, federaciones, actividades deportivas y entrenadores se puede deducir el 30% del gasto, hasta 150 euros.

En cuanto a la música, existe un beneficio para pagar hasta 150 euros menos por la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas en bandas y tasas de conservatorios.