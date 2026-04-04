Muere el capitán de un barco de 59 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Castellón

El capitán de un barco, de 59 años, que se encontraba a 54 millas de la costa de Castellón ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, según informan fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y recoge EFE.



Los servicios sanitarios fueron alertados este viernes de la indisposición del capitán de la embarcación, tras lo que se movilizó el helicóptero para atenderlo y trasladarlo al Hospital General de Castellón.



Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales sanitarios, el hombre falleció, según han señalado las mismas fuentes.

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