Los wasaps de un jefe de los bomberos a Salomé Pradas: "Hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron"

Wasap de Pradas a un bombero el pasado febrero sobre el día de la dana. EE

El jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales el día de la dana ha aportado a la jueza sus wasaps y audios con la exconsellera de Interior Salomé Pradas cuando supo que iba a declarar como testigo (algo que hizo este lunes).

Las conversaciones con la que fuera responsable del departamento que gestionaba las Emergencias -y una de las dos únicas imputadas en la causa junto al exsecretario autonómico Emilio Argüeso- corresponden al periodo de entre el 9 de febrero y el 28 de marzo.

Pradas se puso en contacto con él para comunicarle que le iban a citar como testigo después de que, en su declaración, lo mencionara el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla.

"Solo informarte de que te van a citar como testigo en la causa de la dana porque Alberto Martín te nombró en su declaración. Saludos. Salomé", comenzó diciendo Pradas.

A partir de ahí, se inició una conversación entre ambos tanto de wasaps escritos como de audios. La exconsellera le dijo que "hizo lo posible". "No sé si fuiste tú quien me recordaste el empujón que incluso le di a Argüeso para que reaccionara al enterarme de lo de Utiel".

El bombero le mandó una grabación, que ha sido transcrita, en la que le comentó: "Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo que para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron".

Y siguió: "Porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú. Y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas... pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el Consorcio".

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