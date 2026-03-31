La Comunitat está a la cabeza en el número de salones de juego y bingos de España, según un informe de la Generalitat

La Generalitat publicó este lunes en el Diari Oficial (DOGV) el anuncio para someter a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueban las directrices y criterios que han de regir el desarrollo del sector del juego en la Comunitat Valenciana.

Un texto que viene acompañado de un informe elaborado por el Gobierno autonómico y que sitúa al territorio en los primeros puestos de toda España en el número de salones de juego y de bingos.

El decreto mantiene la limitación a la concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B o recreativas con premio en locales de hostelería, salvo en los casos de sustitución de máquinas existentes. La máquina sustituida debe ser destruida.

En cuanto a salones de juego, bingos y locales específicos de apuestas, solo se concederán nuevas autorizaciones cuando sean consecuencia del traslado de otros establecimientos ya existentes.

En el caso de los salones de juego y los locales específicos de apuestas, las autorizaciones se concederán solo cuando el establecimiento para el que se solicite el traslado se aleje de los centros educativos o de los centros de protección específicos para problemas graves de conducta de menores de edad.

Es decir, que cuando se incumplan las distancias mínimas establecidas por la ley respecto a estos lugares y los salones pidan su traslado, se dará autorizaciones mientras pasen a estar más lejos.

A cierre de 2025, había 512 salones de juego en la Comunitat frente a los 285 existentes a finales de 2015. El mayor incremento se produjo entre los años 2015 y 2022, con 231 salones de juego nuevos, lo que supuso un aumento de un 81% en un periodo de siete años.

En el periodo analizado siempre ha habido en la Comunitat Valenciana más salones de juego por habitante que la media nacional. En 2015 había en la Comunitat Valenciana 5,75 salones por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional que era de 5,21.

En 2023 la cifra era de 9,63 frente a los 7,66 que había a nivel nacional. La diferencia, por tanto, aumentó durante ese periodo.

Salones de juego por CCAA. EE

En cuanto a los bingos, la Comunitat Valenciana ha sido desde hace años la que más salas de bingo tenía en su territorio, según recoge el anuario publicado por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Solo en 2024 fue superada por Cataluña, que tiene establecido el límite máximo en 75. Por otra parte, la valenciana es una de las comunidades que más bingos tiene por habitante, superada solo por la ciudad autónoma de Ceuta, Canarias y La Rioja.

La ratio de bingo por habitante es la cuarta más alta (1,22 por cada 100.000 habitantes), casi el doble de la media nacional (0,68).



Las distancias

El informe de la Generalitat desvincula el incremento de solicitudes de nuevos salones al aumento de la población y a la renta y lo liga al incremento de restricciones en las leyes.

Así, menciona el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego impulsado en 2015 por el Ejecutivo (todavía) del PP.

En él se ampliaba a un radio de 800 metros la distancia que debía haber entre salones de juego. Se mantenían los salones que ya estuvieran autorizados, pero el requisito de distancia se aplicaba a los nuevos. Antes de este reglamento la distancia

exigida era de 200 metros, introducida por la ley de 2008.

En los años siguientes aumentó el número de solicitudes de salones. Muchas de ellas no prosperaron, bien por estar a menos de la distancia legal de otros salones autorizados o en trámite, o bien porque no se completó la documentación.

Otras muchas solicitudes, un 30%, no obtuvieron el permiso de funcionamiento porque la Administración revocó la autorización o porque las empresas solicitantes renunciaron a ella, "lo que podría evidenciar que la solicitud no respondía

tanto a motivos de demanda, sino más bien a estrategias comerciales de las empresas", señala el estudio.

La ley del Botànic

La siguiente gran modificación normativa fue en 2020, durante el Ejecutivo del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos). Con ella dejaban de admitirse nuevas solicitudes de autorización de instalación de nuevos salones de juego, bingos o locales específicos de apuestas.

Esta ley también estableció distancias de salones de juego con determinados centros escolares -estableció una distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y colegios- y modificó las que se exigían entre determinados establecimientos de juego -de 800 a 700-.

Mientras estuvo en vigor esta regulación hasta diciembre de 2023, se autorizó el traslado de 31 salones (cuatro por finalización de la autorización y veintisiete sin que dicha finalización estuviera próxima).

Pero el PP regresó al Gobierno e impulsó con Vox modificaciones de esa norma a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Eliminaron la distancia mínima de los centros escolares para renovaciones o prórrogas de las autorizaciones.

En total, prorrogaron 29 autorizaciones de locales, 21 de las cuales incumplían la distancia de los 850 metros de los colegios de la anterior regulación.

También se suprimió la posibilidad de "traslado" que contemplaba la normativa para los salones autorizados afectados por la aplicación de los requisitos de distancia.

En este periodo temporal, dice el informe de la Generalitat, "se observa el incremento del número de solicitudes como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva norma de carácter restrictivo".