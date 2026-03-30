Mazón elige a Ignacio Gally como abogado para personarse en la dana: es el letrado que logró la absolución de Castedo

Carlos Mazón ha hecho este lunes su primer movimiento judicial después de que la jueza de la dana lo haya citado a declarar como testigo.

El expresidente de la Generalitat se ha personado en el procedimiento, en el que lo representará el abogado alicantino Ignacio Gally. Se trata del letrado que logró la absolución de la que fuera alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal.

Con la personación, Mazón tendrá acceso a toda la investigación. Según trasladan fuentes de su entorno, pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara su imputación y decretara el archivo de la causa para él, la magistrada ha vuelto a pedir diligencias exclusivamente contra él, "sin contar con las que sigue teniendo en marcha".

Con el acceso al procedimiento, señalan, pretenden "conocer los términos en los que se investiga" al expresidente de la Generalitat "para garantizar que la jueza no sigue reiterándose sobre cuestiones que ya han sido resueltas por el tribunal competente".

En cualquier caso, indican, ahora el objetivo es conocer las diligencias, no recurrir de forma automática. Ahora, la magistrada tendrá que decidir si admite o no la personación.

Gally, además de haber sido el abogado de Castedo, también lo es del actual presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien fue detenido hace unas semanas.

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