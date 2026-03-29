El 'village' de los Gay Games de Valencia cambia de ubicación tras una sentencia judicial que da la razón a los vecinos

El village de los Gay Games 2026 de Valencia cambiará de ubicación. La sentencia judicial conocida esta semana que da la razón a los vecinos ha forzado al Ayuntamiento a repensar el emplazamiento previsto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Fuentes municipales confirman que el consistorio ya ha iniciado conversaciones con el Levante UD para trasladar las actividades al Estadio Ciutat de València, uno de los primeros escenarios que se barajó para acoger este gran evento deportivo.

El Ayuntamiento decide dar este primer paso para "garantizar el descanso de los vecinos" después de que el magistrado estimara la demanda vecinal y ordenara al consistorio que adoptase las medidas necesarias para evitar que el ruido de los conciertos que se celebran allí vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

En la resolución, contra la que cabe recurso, el magistrado condena al consistorio a indemnizar por daños morales con 3.000 euros a cada uno de los vecinos que demandadon.

Además, el fallo recoge la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

Desde la administración local precisan que a pesar de que el Ayuntamiento no es quien autoriza o da la licencia de los festivales que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por ser competencia de la Generalitat Valenciana, el gobierno municipal va a adoptar todas las medidas necesarias.

Tras conocer la sentencia, la alcaldesa María José Catalá subrayó la prioridad del Ayuntamiento por el descanso de las personas que residen en la zona.

"Nosotros vamos a plantear lo que los servicios jurídicos nos aconsejen, pero con independencia de ello lo que está claro es que el Ayuntamiento tiene que velar por los derechos fundamentales de los vecinos", aseveró.

Además, puntualizó que el Ayuntamiento no es la administración que concede la licencia: "No damos autorización; ese matiz técnico es el que están analizando los servicios jurídicos".