Víctimas del incendio del edificio de Campanar piden reabrir la causa judicial por "nuevas pruebas técnicas"

La comunidad de propietarios del complejo incendiado en Campanar (Valencia) hace dos años ha solicitado la reapertura de la causa judicial tras la aparición de "nuevas pruebas técnicas que cuestionan el archivo provisional del caso", según informaron este jueves desde la Asociación de Propietarios Afectados (APROICAM).

Presentaron ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia, un informe pericial independiente que, según afirmaron, detecta "irregularidades relevantes".

Enumeran, entre ellas, certificados sin validez legal. "La documentación utilizada para acreditar el comportamiento frente al fuego de los materiales de fachada carecía de validez jurídica o estaba caducada", añaden.

Considera que la aplicación de normativa ha sido "incorrecta", ya que, según defendieron, la investigación se basó en una normativa (NBE CPI-96) que ya no era aplicable en el momento de los hechos, cuando debía haberse utilizado el Real Decreto 312/2005.

La comunidad de propietarios considera que el "material fue considerado como clase M1, cuando en realidad debía cumplir con una clasificación más exigente (Euroclase B s3 d0)".

Finalmente, en el escrito presentado afirman que "las muestras recogidas por la Policía Científica presentan características distintas a las declaradas en la documentación aportada".

La solicitud se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite reabrir procedimientos archivados ante nuevos indicios, y plantea nuevas diligencias de investigación y la posible depuración de responsabilidades.

"Desde APROICAM, apoyamos la solicitud de reapertura de la causa judicial con el objetivo de conocer toda la verdad, por respeto a las víctimas, a sus familiares y a todos los que perdimos nuestro hogar", añadieron.