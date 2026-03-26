Una diputada socialista compara el velo del traje de fallera con el burka islámico: "También llevan el pelo tapado"

La diputada socialista Xelo Angulo ha comparado el velo del traje de fallera con el burka islámico, en contra de la propuesta presentada este jueves por Vox en Les Corts, que pedía prohibir el uso en el espacio público del nicab y el burka en la Comunitat Valenciana.

"Venga a Xàtiva a ver la procesión de las falleras, que también llevan el pelo tapado con un velo, un manto o una mantilla. Nuestra cultura, a lo largo de la historia, se ha forjado y enriquecido de personas provenientes de muchas culturas", ha replicado Angulo a los voxistas, que no daban crédito desde la bancada.

Así se ha pronunciado la parlamentaria del PSPV ante el hemiciclo del Parlamento valenciano, tras las palabras del diputado David Muñoz (Vox) desde su escaño, que aseguraba que en Oropesa sí se observan a mujeres con esta prenda.

"Vamos a solicitar aquí en Les Corts que nos quiten todos los vestigios lingüísticos", ha proseguido, para dirigirse al diputado de Benidorm y espetar: "Vamos a pedir que cambien el nombre porque viene del mundo árabe. Por tanto, vamos a hacer iniciativas en este sentido".

La proposición no de ley (PNL) se ha aprobado con los votos del PP, y en contra de la oposición, PSPV y Compromís.

La formación de Santiago Abascal pedía también reclamar al Gobierno de España prohibir su utilización en el ordenamiento jurídico español, si bien una enmienda de los 'populares' ha acordado finalmente pedir que se sancione solo si se obliga a llevar estas prendas por parte de padres, tutores u otros.

En concreto, la PNL de Vox instaba al Consell a mostrar su rechazo al uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como niqab y burka, al considerar que son "contrarias a nuestra cultura y costumbres" y que "atentan contra la dignidad de las mujeres".

Inicialmente, Vox pedía modificar la Ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas.

Sin embargo, con la enmienda incluida por el PP y aceptada por los de Abascal, se pide que se cambie la Ley 4/2015 "con la finalidad de sancionar, entre otras, la acción de obligar al uso de dichas prendas por parte de padres, tutores u otros, y de fijar las sanciones apropiadas".

Propuesta "xenófoba"

Los grupos de izquierda han denunciado que es una propuesta "racista y xenófoba" para señalar únicamente el machismo de una cultura y de una religión; la musulmana.

"Criminalizan a todos los inmigrantes que vienen de países islámicos con esta propuesta trampa" ha valorado Angulo, al considerar que PP y Vox dicen querer defender a las mujeres musulmanas sin pretenderlo realmente.

Por parte de Compromís, el diputado Jesús Pla preguntó a Vox si también están en contra de otras prohibiciones por género en tradiciones ortodoxas o ultracatólicas, o de las bombas que van contra mujeres y niñas de Gaza y de Irán por parte del ejército de Israel.

"No vamos a contribuir a una estrategia de criminalización de toda una cultura y religión", subrayó, además de rechazar "revictimizar a las mujeres que sufren ese patriarcado y machismo que suponen el burka y el niqab".

Sanción "a quien impone"

Durante el debate de este jueves, el síndic de Vox, José Mª Llanos, aseguró que esta iniciativa pretende "proteger a las mujeres frente a costumbres y tradiciones que las persiguen, las someten y las desprecian".

En su intervención, la diputada del PP Lucía Peral defendió que "toda la vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer debe ser prohibida en nuestro país", como indicó que lo está en otros estados, pero remarcó que su partido no quiere "sancionar a las víctimas" sino a quien "impone" estas prendas.

El síndic de Vox dijo estar "completamente de acuerdo" con la enmienda de los 'populares': "Nosotros estaremos siempre con la víctima y señalaremos siempre a los culpables y a sus cómplices".