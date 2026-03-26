Catalá subraya que el Ayuntamiento "no da licencias" a los festivales en Les Arts: "Depende de la Generalitat"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que el Ayuntamiento "no da licencias" a los festivales y demás eventos que tienen lugar en la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, sino que "depende de la Generalitat".

Además, ha avanzado que se abrirá un proceso de diálogo con la administración autonómica, dado que la contratación de los eventos que se celebran en el espacio depende de CACSA, sociedad vinculada a esta administración.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en Les Corts, después de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia haya estimado la demanda de vecinos de dos edificios de viviendas del entorno de las Artes y las Ciencias.

Catalá subraya que tiene "clarísimo" que el Ayuntamiento garantizará y velará por el derecho al descanso de los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias después de que un juez haya ordenado al consistorio adoptar las medidas necesarias para evitar el ruido de discotecas y conciertos.

En la resolución, contra la que cabe recurso, el magistrado condena al consistorio a indemnizar por daños morales con 3.000 euros a cada uno de los vecinos demandantes.

La alcaldesa ha explicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento analizan esta sentencia, tras lo que se adoptará lo que ellos "aconsejen". Así, ha indicado que la sentencia llegó este pasado miércoles al Ayuntamiento, por lo que todavía la analizan los servicios jurídicos.

"Nosotros vamos a plantear lo que los servicios jurídicos nos aconsejen, pero con independencia de ello. Lo que está claro es que el Ayuntamiento tiene que velar por los derechos fundamentales de los vecinos", ha subrayado.

Aunque ha admitido que la sentencia "invita" al Ayuntamiento a revocar autorizaciones y reubicar los festivales, ha señalado que el consistorio ni da las autorizaciones ni decide la ubicación de los eventos, sino que depende de CACSA: "Nosotros no damos licencia, no damos autorización; ese matiz técnico es el que están analizando los servicios jurídicos".

Por tanto, y "con independencia de lo que decidan los servicios jurídicos respecto del recurso que, de plantearse, se plantearía en este marco", Catalá ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento no puede "revocar una autorización" que no concede.

Ha rechazado avanzar si el consistorio recurrirá o no la sentencia, ya que ha insistido en que es algo que analizan los servicios jurídicos municipales.

Con independencia de ello, ha asegurado que "lo que está claro es que el Ayuntamiento de València tiene que velar por los derechos fundamentales de los vecinos y por su derecho al descanso de los vecinos". "Y eso, evidentemente, lo vamos a hacer", ha garantizado.

Para ello ha avanzado que abrirán un marco de diálogo con la Generalitat y con CACSA "para analizar la situación". "Nuestra postura es clara: vamos a velar por los derechos fundamentales de los vecinos y por su derecho al descanso", ha reiterado.

Preguntada por cómo se haría, Catalá ha indicado que "con las fórmulas" que puedan "encontrar respecto de la discoteca" ubicada en el entorno del complejo, así como "planteándole a CACSA ubicaciones, decisiones" sobre los festivales.

"Desde luego, nosotros no vamos a dejar pasar esta situación, no vamos a dejar que siga pasando y vamos a hacer nuestro trabajo", ha recalcado.

Respecto a la falta de alternativas de espacios en la ciudad para cubrir el aforo de los festivales que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha señalado que "hay una casuística: que en estos casos prevalecen los derechos fundamentales de los vecinos", una "prioridad" que el Ayuntamiento tiene "clara".

La primera edil ha insistido en que CACSA es "quien autoriza, quien decide, quien tiene los contratos con los promotores". "La sentencia nos pide revocar algo que nosotros no concedemos y reubicar una programación que no establecemos ni decidimos la ubicación", ha añadido.

Dicho esto, ha indicado que el Ayuntamiento sí tiene competencias en materia de contaminación acústica y velará por el cumplimiento de esta ordenanza.

"Yo lo tengo clarísimo. Esta es una situación a la que nos hemos visto abocados por una resolución judicial, pero desde luego creo que la resolución no puede ser más clara", ha subrayado, para reiterar que los derechos fundamentales de los vecinos "siempre están por encima de otras casuísticas".

Cuestionada por si La Marina sería una posible ubicación para los festivales, la alcaldesa ha abogado por "valorar todo lo que hay: posibilidades, aforos, hablar con los promotores", que son "distintos".

Ha rechazado así "adelantar una negociación" que no se ha iniciado, aunque ha repetido que el Ayuntamiento debe "acatar" la resolución judicial.

Por su parte, la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha señalado, antes de inaugurar la nueva exposición 'Genoma y estructura escultórica', que el departamento jurídico está revisando la sentencia, por lo que no pueden pronunciarse todavía.

Ortells, preguntada por si tienen intención de recurrir la sentencia y si tienen intención de seguir alquilando el espacio para la contratación de estos eventos, ha señalado que hasta "no conocer bien el contenido" de la sentencia y "cómo puede afectar" no puede "decir nada más" en estos momentos.