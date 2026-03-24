El defensor del pueblo valenciano critica el "atropello" del Parlamento para "tapar la boca" a las instituciones

El síndic de Greuges, Ángel Luna, junto a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, este martes. Rober Solsona / EP

El defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, ha entregado este martes el informe anual de la Sindicatura de Greuges en Les Corts. Y lo ha hecho con ganas.

Después del acto propiamente institucional, ha convocado una rueda de prensa cargada de reproches a los partidos. Especialmente a los que actualmente gobiernan en la Generalitat y tienen mayoría en el Parlamento -el PP y Vox- pero también a los anteriores de la izquierda.

Luna ha criticado el "atropello" de Les Corts por no citarle a exponer su memoria como ha tenido lugar todos los años. El pasado acabó sin que pisara el Parlamento y todavía no hay fecha para que pueda acudir.

En su opinión, se trata de una falta de respeto a una institución como la Sindicatura de Greuges. "Supone tapar la boca a las instituciones para que no llegue la queja del ciudadano a donde tiene que llegar", ha afirmado.

Luna ha señalado que quiere "llamar a las cosas por su nombre" en la que seguramente haya sido su última intervención ante los medios como síndic.

Su mandato finaliza en diciembre de 2026 y, de hecho, ha pedido a los partidos que lo sustituyan "a tiempo".

A lo largo de 2025, la Sindicatura de Greuges ha recibido un total de 5.006 quejas ciudadanas y 23.100 consultas. Además, ha iniciado 12 expedientes de oficio.

Las críticas a Les Corts se han centrado sobre todo en la pérdida de presencia en sede parlamentaria y en las reformas para "reducir la visibilidad y el papel" de este ente estatutario.

Así, Luna ha hecho hincapié en que no ha sido llamado para exponer su informe anual pese a las reiteradas peticiones trasladadas a la Cámara. La última a la presidenta del Parlamento, Llanos Massó, fue el día de la investidura como presidente de Juanfran Pérez Llorca en diciembre. No ha obtenido respuesta, ha lamentado.

A ello se une la modificación del reglamento de Les Corts, por la que el síndic de Greuges ya no comparece en el pleno -lo que se traduce en el debate con los grupos- sino en la comisión de peticiones.

"República bananera"

"Se está intentando debilitar las instituciones estatutarias sin tener la mayoría suficiente. Se quiere burlar el procedimiento del Estatuto, que dice que las leyes de modificación de las instituciones estatutarias se tienen que aprobar por mayoría de tres quintos, y se está haciendo a través del reglamento de Les Corts", ha remarcado.

"La única institución de la que el Estatuto dice que tiene que venir al parlamento es la Sindicatura de Greuges. Es una vulneración de la ley y de un mandato del Estatuto", ha insistido.

Este tipo de decisiones, ha señalado, suponen la "degradación de la vida pública" y un "deterioro democrático que va a ser muy difícil reconstruir" con el riesgo de terminar como "una república bananera que no respeta nada".

Luna también ha valorado "mal" que otros órganos estatutarios -como el Consell Jurídic o la Sindicatura de Comptes- estén bloqueados por falta de acuerdo entre los partidos.

"Cuando termina el ciclo uno tiene que ser sustituido. Este bloqueo no es bueno para el funcionamiento del Estado de Derecho y del sistema democrático. Los grupos deberían hacer un esfuerzo y llegar a acuerdos", ha comentado.

Aumento de quejas

El síndic de Greuges ha mostrado su preocupación por el aumento de las quejas de los ciudadanos. Llevan, a día de hoy, 200 más que el mismo día del año pasado.

Igualmente, ha expuesto las tres áreas fundamentales de su trabajo: servicios sociales, transparencia y vivienda.

Así, ha incidido en que son "muy críticos" con el sistema de servicios sociales, "un sistema burocratizado al máximo y con múltiples disfunciones" que llevan años coleando. De hecho, ha recordado que ya en 2019 denunciaban esta situación con el Gobierno de izquierdas y cuando Mónica Oltra dirigía esta Conselleria.

Según ha explicado, las quejas por transparencia siguen creciendo "por un problema de voluntad política, no de gasto y organización". Han recibido sobre 412 quejas de concejales de todos los partidos porque no pueden acceder a información pública a la que tienen derecho.

"Esto pasa en todos los partidos, Un grupo exige información y luego gobierna y la niega", ha apuntado.

En cuanto a vivienda, ha destacado que "la dana nos ha desnudado el sistema de vivienda pública de una manera dramática".

Y ha lanzado otra crítica a este departamento que lidera Susana Camarero: "Desde el 1 de enero hasta la semana pasada, el síndic ha dictado 20 resoluciones, de las cuales a 15 no ha contestado la Conselleria".