El subdirector de Emergencias insiste en el Congreso que el día de la dana el Cecopi estuvo "al 200%" centrado en Forata

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, comparece ante la Comisión del Congreso sobre la dana. Europa Press / Eduardo Parra

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha insistido este lunes en el Congreso que el día de la dana el Cecopi estuvo "al 200%" centrado en la presa de Forata.

El funcionario de mayor rango presente en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024 ha revelado que no se llegó a hablar del Barranco del Poyo, pese a conocer que a las 18:43 la Confederación Hidrográfica del Júcar informó de la inundación en la rambla del Poyo.

Una información "relevante" de la que no fueron alertados porque estaban centrados al "200%" en la situación de Forata, ha dicho, lo que limitaba a la toma de decisiones en la gestión de la catástrofe.

"No se habló de esto en el Cecopi. No se llegó a plantear", ha reiterado, para admitir que sí se mencionó ese barranco en el centro de L'Eliana por la mañana antes de reunirse el Cecopi.

Ante la comisión del Congreso ha señalado que se habló del Poyo a cuenta de la "alerta hidrológica", pero la información "no transmitía nada de lo que luego ocurrió".

Suárez ha dicho que no puede saber si se habrían salvado vidas si el ES-Alert se hubiera difundido entre las 18:30 y las 19:45 y ha indicado que el sistema nacional de Protección Civil "no estaba preparado para lo que ocurrió".

En este sentido, ha aprovechado para valorar positivamente la labor que llevó a cabo todo el personal técnico: "Llegaron donde pudieron llegar".

Retraso del Es-Alert

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha explicado ante el Congreso los motivos que provocaron el retraso en el envío del ES-Alert a la población el día de la mortífera dana.

A su juicio, era "imprescindible" la autorización de los responsables políticos y ha afirmado que se produjeron debates sobre la posibilidad de que se crease "alarmismo" con el aviso.

"Somos funcionarios y teníamos muy claro que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general", ha asegurado Suárez ante la comisión que investiga la gestión de la catástrofe.

Según ha relatado, estuvieron "esperando" a que les dijeran algo "para poder tomar la decisión" del envío.

"Hay decisiones técnicas que están protocolizadas, pero hay otras que nunca se va a tomar por parte de la dirección técnica sin la autorización de la dirección del plan de emergencias", ha agregado.

El día de la dana la directriz correspondía a la entonces consellera de Interior Salomé Pradas, por lo que ha subrayado que el plan de protección civil es "muy claro" en lo referente a las "jerarquías".

Aviso a las 17:15

Suárez ha recordado que a las 17:15 planteó el envío de un mensaje masivo al saber que ya había personas subidas a los tejados en la zona Utiel-Requena.

Después, a las 17:38 volvió a sugerirlo cuando se les comunica desde la CHJ que hay riesgo de rotura de la presa de Forata, lo que podría provocar crecidas de hasta siete metros de altura.

El alto cargo redactó un primer mensaje que recomendaba permanecer en zonas altas y estar atentos a nuevos avisos, pero sobre las 18:19 se consensúa otro en el que se instaba a los ciudadanos a permanecer en sus casas y a informarse por fuentes oficiales.

En este último no se mencionaba nada de resguardarse en zonas altas.

Según ha explicado, fue José Miguel Basset, el exinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, quien apuntó que la primera redacción podría ser "demasiado alarmista" y provocar "estampidas".

Y ha añadido que durante toda la reunión del Cecopi Pradas insistía en que las decisiones fueran "consensuadas", que ella hizo una consulta sobre el contenido a la Abogacía del Estado -en concreto sobre el uso del verbo "permanecer"- y que citó sentencias contra el confinamiento en el Covid cuando se produjo un debate sobre si la dirección del plan de emergencias tenía o no capacidad para "limitar movimientos de la población".

Alertar a los alcaldes

El compareciente ha señalado que "no hubo vacío de poder" porque el rato que Pradas estuvo fuera se comunicaron por teléfono.

También ha hablado sobre que la sesión telemática seguía activa durante el receso. Él mismo prefirió no cerrarla por temor a que después hubiera problemas técnicos para retomarla.

En este punto, ha detallado que sobre las 18:10 se llegó a convocar una videoconferencia con los alcaldes de los municipios a los que se quería alertar porque así lo propusieron los "cargos políticos", aunque al final no se pudieron conectar.

Finalmente a las 19:50 reciben la instrucción de mandar el ES-Alert, pero pasaron 20 minutos hasta que se subió el texto a la plataforma de envío, incluyendo las correcciones de la redacción en valenciano que quiso hacer el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

Suárez no ha querido extenderse sobre estos términos. El mensaje finalmente se envió a las 20:11. Sobre esto, ha lamentado: "Hubo una demora excesiva".

Siempre "proactivo"

Tras su relato, preguntado expresamente por qué no se envió antes el ES-Alert, el compareciente ha aludido a "una serie de factores" sin especificar.

El subdirector de Emergencias ha incidido en que "posiblemente no había conciencia de la gravedad", pero que él siempre fue "proactivo" y ha puesto el ejemplo el intento que hizo de hacer una videoconferencia con los alcaldes.

Suárez no ha querido "juzgar" si el expresidente Mazón debería haber llegado antes al Cecopi ni si, de haber estado allí, se hubieran podido tomar medidas más rápido.

En otro momento, el funcionario ha indicado que el entonces presidente de la Generalitat le pidió su opinión sobre posible número de fallecidos y él le dijo que, "a juzgar por los datos de desaparecidos podrían ser entre 200 y 300 personas", pero que también había que contar con que los teléfonos no funcionaban.

En las primeras horas tenía la "seguridad absoluta" de que habría muertos, pero nunca pensó en las cifras que finalmente hubo. La riada del 29-O se saldó con 230 víctimas.

Suárez, que ha dicho no apreciar ningún inconveniente para que a partir de ahora se graben las reuniones del Cecopi, ha admitido que no les llegó "suficiente información analizada del impacto" de lo que estaba sucediendo aquel día.

"No creo que nadie de los que estuviéramos allí fuéramos conscientes de la realidad del impacto ya fuera por la información que teníamos o por la formación de cada uno", ha reconocido.

Aunque ha resaltado que "la seguridad absoluta" no existe, ha abogado por sacar enseñanzas de emergencias como la dana, sobre todo en un territorio como la Comunitat Valenciana que, según le comentó una vez un experto europeo es "un supermercado de riesgos" por tener presas, zonas sísmicas, una central nuclear o riesgos de maremotos.