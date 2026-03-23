La Policía Nacional detiene a 13 hombres por uso indebido de material pirotécnico durante las Fallas 2026

Tareas de inspección de material pirotécnico en la zona de fuegos de la mascletà de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Efe / Manuel Bruque

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia, durante la festividad de las Fallas 2026, a 13 hombres de entre 22 y 41 años, tras hacer un uso indebido de material pirotécnico durante las fiestas.

Según la Policía Nacional, parte de los detenidos proceden de Alemania y Países Bajos, por lo que ha sido "de gran importancia" la colaboración de la Politie neerlandesa para garantizar la seguridad ciudadana, en el marco del proyecto de Comisarías Europeas y a través de la Unidad de Coordinación Internacional, mediante patrullas mixtas.

Se les imputan delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, por "poner en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones".

Según ha informado Jefatura en un comunicado, los agentes también han levantado 60 propuestas para sanción por infracción a la ley de seguridad ciudadana, en relación con el mal uso de los artefactos, y han intervenido numeroso material explosivo.

Las detenciones se han producido en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026, a fin de que las mismas transcurran con normalidad.

Para poder cubrir un total de 10.868 servicios operativos a lo largo de los días de despliegue, la Policía Nacional ha contado con la colaboración de 1.400 agentes, tanto en labores de seguridad ciudadana como de investigación.

Arrestos

La Policía detuvo a ocho hombres la noche del 18 de marzo en la zona del antiguo cauce del río Turia.

Agentes de paisano escucharon fuertes detonaciones y observaron que un grupo de hombres, que ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona.

Varios petardos tipo 'carretillas' llegaron a impactar en varias personas que tuvieron que huir del lugar y provocaron quemaduras en la ropa de una mujer.

Los agentes solicitaron refuerzos de indicativos uniformados. Una vez en el lugar, algunos de los ahora detenidos lanzaron varias 'carretillas' al furgón policial y contra los propios policías.

Uno de ellos resultó herido en el pómulo y sufrió quemaduras en la espalda, por lo que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

Otros tres varones fueron arrestados por la Policía Nacional la tarde del 19 de marzo, tras ser requeridos por la Sala CIMACC 091 para que acudiesen a un hotel de la ciudad.

Los policías averiguaron que los arrestados habrían arrojado por la ventana varios artefactos, así como en el interior del propio hotel, lo que causó una grave alarma social, alteró el orden público y provocó daños materiales en el alojamiento.

Dispositivo de seguridad

Las detenciones, la intervención de material pirotécnico y el levantamiento de propuestas de sanción se han llevado a cabo en el marco del dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad fallera, desarrollado entre el 1 y el 22 de marzo.

En él han participado unidades como Guías Caninos, Subsuelo, Unidades de Intervención Policial (UIP) de Valencia, Zaragoza y Barcelona, Unidad Aérea de la Policía (UAP), el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) o Caballería.

También los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), además de policías de las diferentes Brigadas y Comisarías de Distrito, entre otros.

La Policía Nacional ha contado, asimismo, con la colaboración de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad europeos, concretamente de la mencionada Politie neerlandesa, en el marco del proyecto de Comisarías Europeas y a través de la Unidad de Coordinación Internacional, mediante patrullas mixtas.

En este sentido, el dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Nacional ha potenciado la coordinación para incardinar a otros operadores de seguridad como la Guardia Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Valencia, así como otras instituciones públicas y privadas, como Bomberos de Valencia o Renfe.