El Cementerio de Valencia contará con 2.596 unidades de enterramiento: se urbanizarán 11.000 metros cuadrados

La ampliación del Cementerio General de València entra en una fase clave con el avance de las obras en la sección 21, donde se habilitará una nueva zona destinada a dar respuesta a la creciente demanda de espacios funerarios.

La actuación contempla la urbanización de cerca de 11.000 metros cuadrados y la creación de 2.596 nuevas unidades de enterramiento, entre nichos y columbarios.

En estos momentos, los trabajos se centran en la configuración del espacio interior, una vez completadas las primeras tareas de movimiento de tierras.

La colocación de encintados ya dibuja la estructura de los futuros viales y áreas del recinto, mientras que la pavimentación comenzará en las próximas semanas, según indica el Ayuntamiento en un comunicado. De forma paralela, también progresa el cerramiento perimetral.

La intervención avanza asimismo en la construcción de los bloques de nichos, eje central del proyecto. Estos se complementarán con columbarios en sus extremos, una solución que permite optimizar el espacio disponible y reforzar la capacidad del cementerio para albergar urnas cinerarias

Esta ampliación responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de unidades de enterramiento para los próximos años, permitiendo atender la demanda habitual y disponer, además, de una reserva suficiente ante posibles situaciones extraordinarias.

Por otra parte, en una actuación posterior está prevista la conexión entre la parte histórica del Cementerio General y la nueva ampliación correspondiente a la sección 21, con el objetivo de integrar ambos espacios y mejorar la conectividad interna del recinto.

Esta conexión se realizará bajo las vías del ferrocarril, aprovechando un marco de hormigón que se dejó ejecutado durante la remodelación de la línea.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses y un presupuesto de 2.875.394,8 €, y se ejecuta a través del contrato marco actualmente vigente, lo que ha permitido agilizar su tramitación administrativa y adelantar el inicio de los trabajos. La finalización de las obras está prevista a lo largo del primer semestre de este año.

En conjunto, esta ampliación permitirá al Cementerio General de València dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la ciudad, incrementando de forma notable su capacidad con nuevas unidades de enterramiento y espacios adaptados a diferentes modalidades.

La actuación no solo amplía la oferta de nichos y columbarios, sino que también mejora la organización interna del recinto mediante una urbanización más ordenada y funcional, garantizando así un servicio funerario más eficiente y preparado para los próximos años.