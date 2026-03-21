Rescatan a una mujer de 75 años tras hundirse el suelo de su casa en un pueblo de Valencia

Una mujer de unos 75 años ha sido rescatada este viernes en la localidad valenciana de Serra tras caer dentro de su vivienda al hundirse de forma repentina el suelo. El suceso ha obligado a intervenir a los bomberos, que han tenido que asegurar la estructura antes de evacuar a la afectada.

El incidente se ha producido sobre las 19.18 horas en la calle Sant Josep, cuando el pavimento se hunde inesperadamente bajo la víctima, que se encontraba en el interior del domicilio.

El origen del colapso está en un antiguo sótano en desuso situado bajo la vivienda, cuya estructura termina por ceder, generando el agujero.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia procedentes de los parques de Sagunto y Moncada, junto a un sargento.

Los bomberos han apuntalado el forjado de la casa para estabilizar la estructura y garantizar la seguridad durante el rescate, en una intervención que se prolonga durante más de una hora.

Una vez asegurada la zona, los efectivos acceden hasta la mujer, que es rescatada con ayuda de una litera. Posteriormente, es trasladada y entregada a los servicios sanitarios para su atención.

La actuación finaliza sobre las 20.41 horas, sin que se registren más daños personales.

Bombers de Sagunt i Moncada i sergent de Sagunt van rescatar 1 dona a Serra, caiguda en enfonsar-se sobtadament el terra de sa casa sobre un antic soterrani. Els bombers van apuntalar el forjat i van rescatar la dona extraent-la en llitera i transferint-la a mitjans sanitaris pic.twitter.com/yuPY5yU3pn — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) March 21, 2026

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